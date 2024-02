Reflexiones políticas sobre el Memorial de Canido

Enrique Barrera Beitia

Escribo estas líneas sólo veinticuatro horas después del acto inaugural del Memorial, que en el barrio de Canido desagravia a las 904 personas asesinadas por la dictadura franquista en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Las condiciones climáticas fueron muy desapacibles, pero todo quedó sobradamente compensado por el calor humano de los asistentes, un océano de empatía por y para las

víctimas y sus descendientes. Pero no quiero abundar en esto, sino en las reflexiones que me surgieron durante el desarrollo del acto. A su conclusión no pude encontrar a Manuel Pathina para darle las gracias por su desinteresada aportación (es el autor de la escultura), pero si pude saludar a otras personas, entre ellas a JM Rey Varela, que como todos sabemos es el alcalde de Ferrol y también un destacado dirigente del Partido Popular.

¿Hubiera sido posible este acto si el PP ferrolano se hubiera quedado en 12 actas y Pepe Celedonio hubiera entrado en el ayuntamiento como concejal de Vox? Dada la experiencia de los gobiernos de coalición de ambos partidos en localidades y autonomías, sospecho que no, porque Vox pone especial interés en intervenir en cuestiones puramente identitarias, como fomentar los toros, censurar actividades

culturales, suprimir las partidas económicas relacionadas con el feminismo … y echar abajo las leyes autonómicas de Memoria Histórica y cualquier iniciativa asociada.

Izquierda Unida por un lado, y UPyD y Ciudadanos por otro, no provocaron grandes cambios programáticos e ideológicos en el PSOE y el PP, pero sí lo han hecho Podemos y Vox. En el primer caso es indudable que provocó un giro socialista hacia posiciones plurinacionales y sindicales. En el segundo caso el PP logra gobernar en autonomías y municipios, pero con un giro a la derecha lo suficientemente profundo como para alejarle del PNV y de JxC, y por lo tanto, del gobierno de la nación.

Finalmente, otra reflexión sobre el actual momento político. Con 76 días de gobierno ya hay quien considera que Pedro Sánchez dimita porque el rival le ha metido un triple con las elecciones gallegas, pero si esto fuera un partido de baloncesto iríamos en el minuto 2 del primer cuarto, y lógicamente todo está por decidir. Se podrá decir lo que se quiera de Pedro Sánchez, pero es un auténtico animal político

que nunca se pone nervioso y sabe administrar los tiempos. Además, tampoco parece evidente que vengan cambios significativos, porque desaparecido Podemos en un increíble proceso de auge y caída, queda Sumar como un espacio que seguramente se consolidará a la baja, mientras que Vox también parece tener un suelo electoral similar.