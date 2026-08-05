Racing y Bergantiños empatan sin goles en Maniños

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M.V.-Los de Javi Vázquez, con solo 14 jugadores de la primera plantilla, se midieron al Bergantiños en un campo de O Pote en Maniños totalmente abarrotado. Un tiempo para cada equipo, ocasiones, pero sin goles que llevarse a la boca.

El Bergantiños fue mejor en la primera mitad.

Salieron mejor plantados al campo tras el pitido inicial del colegiado ferrolano Iván García los de Carballo, quienes, a pesar de tener partido de Copa RFEF este viernes, se tomaron muy en serio el encuentro. El Racing, con las bajas de los lesionados Álvaro Juan, Esquerdo y Álvaro Ramón, llevó peligro gracias al balón parado, gracias a un peligroso cabezazo del central Monjonell. El Bergantiños no quiso ser menos, gozando de una buena ocasión el fenés, Iago Novo, y otra de David Álvarez, no encontrando ninguno portería. Los verdes respondieron con una gran internada de Buján, siendo molestado por un defensor en el momento de disparar. En el tramo final del primer tiempo, el portero racinguista Lucas Díaz realizó dos grandes intervenciones a disparos de Pachón y Gandoy, evitando que los de Simón Lamas se fueran con ventaja al tiempo de descanso.

Un Racing más reconocible en la segunda parte

Cambió a mejor la cara racinguista en la reanudación, con Jesús Bernal y Fabio cogiendo las riendas del juego de los verdes. El propio Fabio probó suerte con un disparo, al igual que posteriormente Dani Ojeda, pero ninguno encontró el camino del gol. Dominaba el Racing, aunque no encontraba claridad en los metros finales de la zona ofensiva. El jugador del Somozas, Joel Tenreiro, y Dani Ojeda probaron de nuevo con lanzamientos de media distancia. El Bergan se sacudió la presión y empezó a dejar más espacios, fruto también del cansancio. Lo aprovechó Roberto Arroyo con una internada en el área en la que los verdes reclamaron penalti, por lo que finalmente el partido murió entre cambios, volantes y minutos de la basura, ofreciendo ambos equipos un triste empate sin goles a la gran afición que se desplazó al campo de O Pote.

El Racing tuvo un buen gesto con el Maniños disputando ese partido allí, ya que tanto el club fenés como el propio Concello de Fene acogen al primer equipo del club racinguista y al equipo juvenil en su localidad y en su terreno de juego cuando así lo necesitan durante las últimas temporadas.

Racing: Lucas, Migue Leal, Pujol, Monjonell, Adrián Martínez, Bernal, Pedro Bravo, Lucas Camba, Buján, Rubo y Ropero. También jugaron: César, Ger Nóvoa, Fabio, Dani Ojeda, Arroyo, Azael, Sául y Joel Tenreiro.

Incidencias: Segundo amistoso de pretemporada del Racing, primero en Ferrolterra, disputado en el campo de fútbol de O Pote, que registró una gran presencia de aficionados en una tarde totalmente veraniega.

El sábado espera el RM Castilla en Viveiro.

El campo de fútbol de Cantarrana acogerá el tercer amistoso del Racing, siendo el rival el Real Madrid Castilla, que competirá este año en el grupo 2 de la Primera Federación. Se enfrentarán los verdes a uno de los gallitos de su misma categoría, por lo que el nivel de exigencia subirá de manera notoria. No dejan de ser partidos de pretemporada, pero los de Javi Vázquez necesitan recuperar y sumar efectivos para subir una marcha en su preparación veraniega.