O Parrulo Ferrol cede a Guilherme Kadu al Atlético Piauiense hasta final de año

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O Parrulo Ferrol ha confirmado este miércoles la cesión de Guilherme Kadu al Atlético Piauiense S.A.F. hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. La operación quedó formalizada durante la mañana con la firma del correspondiente contrato entre todas las partes.

El club ferrolano esperó a que se completasen todos los trámites documentales antes de hacer público el acuerdo, algo que incumplió la entidad brasileña anticipando la noticia. Esta cesión permitirá al jugador continuar compitiendo durante los próximos meses en Brasil antes de regresar a Ferrol.

La competencia en la plantilla motiva la cesión

O Parrulo Ferrol explica que la elevada competencia existente actualmente en la posición de Kadu ha sido uno de los principales motivos para buscar una salida temporal.

La cesión permitirá al jugador disponer de minutos y mantener el ritmo competitivo en la exigente competición brasileña, al mismo tiempo que continúa con su crecimiento deportivo antes de regresar al conjunto parrulo.

Desde la entidad consideran que esta fórmula beneficia tanto al futbolista como al proyecto deportivo a medio plazo.

Kadu regresará a Ferrol en enero

El acuerdo establece que Guilherme Kadu permanecerá en el Atlético Piauiense hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2027, está previsto que vuelva a incorporarse a O Parrulo Ferrol.

Su regreso coincidirá con el Torneo Clausura de la Liga Prime Futsal, momento en el que volverá a estar a disposición del conjunto ferrolano para afrontar la segunda parte de la temporada.

O Parrulo confía en su crecimiento en Brasil

La entidad ha trasladado sus mejores deseos a Kadu de cara a esta nueva etapa y confía en que su paso por el Atlético Piauiense le permita continuar evolucionando tanto deportiva como personalmente.

O Parrulo Ferrol espera recuperar en enero a un jugador con mayor experiencia y ritmo competitivo para reforzar la plantilla en la segunda mitad del curso 2026-2027.