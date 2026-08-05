O Parrulo Ferrol pone en marcha una nueva Escuela de Porter@s dirigida por Luis Marimón

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O Parrulo Ferrol continúa ampliando su estructura formativa de cara a la temporada 2026-2027 con la puesta en marcha de una nueva Escuela de Porter@s. El proyecto estará dirigido por Luis Marimón, acompañado por Canoli y Fernando González «Nando» como técnicos especialistas.

La iniciativa ofrecerá un programa específico y continuado durante toda la temporada, destinado a mejorar las capacidades de los jugadores y jugadoras que ocupan una de las posiciones más especializadas del fútbol sala.

La Escuela estará abierta tanto a porteros y porteras pertenecientes a la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol como a deportistas externos que militen en otros clubes.

Metodología específica y grupos reducidos

La nueva Escuela de Porter@s contará con una metodología específica y progresiva diseñada exclusivamente para las necesidades de esta posición.

Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos para facilitar una atención personalizada y permitir que los técnicos realicen un seguimiento individual de la evolución de cada participante.

Precisamente para mantener esa metodología de trabajo, O Parrulo Ferrol limitará el número de plazas, que serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción.

Luis Marimón, al frente del proyecto

La dirección de la Escuela recaerá en Luis Marimón, entrenador profesional de fútbol sala que acumula doce temporadas de experiencia trabajando en clubes y selecciones de diferentes países.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su labor en Andorra, Inglaterra, Italia, Vietnam, España y Kuwait. Actualmente ejerce como asistente técnico, seleccionador sub-20, entrenador de porteros y responsable del área de scouting de la Asociación de Fútbol de Kuwait.

Su experiencia internacional será uno de los principales pilares de una Escuela con la que O Parrulo pretende potenciar el trabajo específico con los guardametas.

Canoli y Nando completan el equipo técnico

Junto a Marimón estarán dos entrenadores con amplia experiencia y vinculados a la estructura de O Parrulo Ferrol.

Canoli cuenta con una trayectoria de 15 temporadas en la entidad ferrolana, tanto dentro como fuera de las pistas, y durante ocho campañas ejerció como entrenador de porteros del club.

Fernando González «Nando», por su parte, llegó a O Parrulo Ferrol la pasada temporada después de acumular 16 campañas trabajando específicamente con porteros y porteras en el Valdetires Ferrol y el Cidade de Narón.

Inscripciones y precios de la Escuela de Porter@s

Las inscripciones podrán formalizarse en la oficina de O Parrulo Ferrol situada en el pabellón de A Malata, abierta de lunes a viernes en horario de 10:30 a 13:00 horas.

La tarifa será de 15 euros mensuales para los porteros y porteras que ya formen parte de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol.

En el caso de los jugadores y jugadoras externos a la entidad, la cuota será de 25 euros al mes. Con esta iniciativa, el club busca ofrecer una formación especializada durante toda la temporada y abrirla también a guardametas de otros equipos que quieran perfeccionar su rendimiento bajo la supervisión de técnicos con amplia experiencia.