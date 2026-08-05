Agenda para este jueves, día 6 de agosto, en la zona norte

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LA FRASE DEL JUEVES-«El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz» (Aristóteles)

–-Quedan 147 días para finalizar el año

—Semana de la Lactancia Materna.

—-Día de la Independencia | Bolivia

—-Día de la Independencia | Jamaica

—-Día Internacional de la Amistad

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de la Transfiguración del Señor. Santísimo Salvador. Santos Justo y Pastor.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 6 de agosto?. Leo.

TAL DÍA COMO HOY

(1945)-Estados Unidos lanza la primera bomba atómica contra Hirosima , en Japón.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy por la mañana en Perlío, Fene, delante de la asociación de vecinos, de 9.30 a 14.30 h. y por la tarde en Ferrol, al lado del mercado de Caranza, de 15.30 a 21.00 horas.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Hoy jueves 6 de agosto en Ferrol se espera un día soleado y caluroso con una temperatura máxima de 27 º y una mínima de 18º, acompañado de un estado del mar en calma o con oleaje débil ideal para el baño.

El viento soplará principalmente del nordeste con velocidades moderadas de entre 15 y 24 km/h, pudiendo alcanzar rachas máximas puntuales de 36 km/h por la tarde. La radiación ultravioleta será muy alta (índice UV de 8), por lo que se recomienda protección solar si vas a estar al aire libre.

Estado del mar y playas

Si tienes pensado acercarte a la costa o playas de la zona como Doniños, las condiciones marítimas previstas por la AEMET son muy favorables:

Oleaje: Mar rizado a marejadilla. Las olas se mantendrán bajas, situándose en torno a los 1,3 metros en zonas abiertas y disminuyendo por la tarde.

Temperatura del agua: Rondará los 17 °C.

Viento en costa: Predominará la componente nordeste, arreciando a moderado durante las horas centrales del día.

Tabla de mareas en Ferrol

Los movimientos de la marea para esta jornada se producirán en los siguientes horarios locales:

Bajamar: 02:31 h (0,85 m) y 14:45 h (0,93 m)

Pleamar: 08:34 h (3,34 m) y 20:54 h (3,45 m)

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

10.45h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, acompaña al gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, en la visita a las obras de mejora en el Centro de Día de Caranza.R/Juan de Austria s/n.

12.00h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la inauguración de Equiocio. (As Cabazas. Covas).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,45 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto al gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitarán las obras de mejora en el Centro de Día de Mayores de Caranza (rúa Juan de Austria, s/n).

11,45 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en el acto de inauguración de Equiocio Ferrol 2026. En el Campo das Cabazas, Covas.

En Cariño

11,30 h.- El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, comprobará las mejoras realizadas en el pabellón polideportivo municipal con apoyo de la Xunta.

En Narón

11,00 h.-La secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, visitará las instalaciones del Grupo Intaf, especializado en ingeniería y servicios metalmecánicos (estrada de Cedeira, 209).

En Cabanas

13,00 h.-La secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, visitará Automoción Vilar do Colo y mantendrá un encuentro con sus representantes. En el Polígono Industrial Vilar do Colo

COMIENZA EQUIOCIO

Equiocio Ferrol calienta motores para vivir su edición más especial. Desde hoy 6 al 9 de agosto, en el campo de As Cabazas, en Covas, celebra su 35 aniversario, con el objetivo firme de convertirse, un año más, en punto de peregrinación para miles de personas, especialmente para amantes de la hípica. Hay más de 240 caballos registrados, junto a jinetes y amazonas del máximo nivel con inscripciones en los distintos concursos de salto. Se propone una oferta de ocio amplia y variada, pensada para que cada persona pueda configurar una experiencia a medida.

FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Narón

———–Este jueves 6 de Agosto , comienzan las fiestas en la parroquia de Pedroso en honor a San Salvador, a las 09.00 horas con el recorrido de gaiteiros, fuegos y tirada de bombas de palenque. La sesión vermú estará a cargo del grupo Jaque, que también pondrá la nota musical a la gran verbena, junto a la orquesta Panamá Band.



Viernes 7, durante la última jornada festiva habrá fuegos y tirada de bombas y se celebrará la sesión vermú animada por la orquesta Principal.

Por la noche tendrá lugar la verbena con la citada orquesta Principal y Ráfaga.

—-Los días 6, 7, 8 y 9 de Agosto se celebra el Gulliver Fest, en el Área Natural Muíño do Pedroso – Camping Río Xuvia. El programa de actividades incluirá charlas, talleres, conciertos, actividades infantiles, una zona camper y acampada, actividades de yoga y un largo etcétera.

Algunas de la actividades programadas serán las siguientes:

Jueves 6

10:00h – apertura zona camper, acampada y glamping



20:00h – cine familiar – escenario campercover



21:00h – gulliver jam – escenario foodtrucks



23:00h – la duendeneta – escenario gulliver

Viernes 7

9:00h – yoga – punto de encuentro escenario campercover



10:00h – pegadas: fuerza & grounding, taller de barefoot – escenario campercover



11:00h – eskola en ruta: un viaje que transforma – escenario campercover



12:30h – eclipse solar: guía para disfrutarlo – escenario campercover



13:45h – vermú con la duendeneta – escenario campercover

16:30h – magia con meigo simón – escenario campercover



17:30h – 300 años de los viajes de gulliver – escenario campercover



18:30h – ifame: interculturalidad y migración, historias que conectan españa & senegal – escenario campercover



19:30h – taller de baile tradicional gallego – escenario gulliver



20:00h – la duendeneta – escenario gulliver



21:30h – concierto de lidia india – escenario gulliver



23:00h – la duendeneta – escenario gulliver



23:30h – concierto de farra fanfarra – escenario gulliver



01:00h – 03:00h la duendeneta – escenario gulliver

Sábado 8

9:00h – yoga – punto de encuentro escenario campercover



10:00h – carrera de orientación, inscripción aquí, apertura biblioteca



11:00h – iria prendes: tu primer viaje en bicicleta – escenario campercover



12:30h – teatro sobre ruedas: antón coucheiro – cigani 100% – escenario campercover



13:30h – entrega de premios carrera de orientación – escenario campercover



13:00h – vermú con la duendeneta – escenario Gulliver

16:30h – teatro sobre ruedas: desastronauts – circo expreso 2 – escenario campercover



17:00h – 20:00h crea a chapa do gulliverfest – escenario campercover



18:00h – itziar marcotegui & pablo strubell: los viajes que cambiaron nuestras vidas – escenario campercover



19:00h – rosa maría calaf: multiculturalidad – escenario campercover



20:00h – llegada gulliver acompañado por farra fanfarra – escenario campercover



21:00h – foto de familia con gulliver – escenario gulliver



21:15h – entrega premios campercover – escenario gulliver



21:30h – wahira – escenario gulliver



23:00h – la duendeneta



23:30h – muyayo riff – escenario gulliver



01:00h – 03:00h la duendeneta – escenario gulliver

Domingo 9

9:00h – yoga – punto de encuentro no escenario campercover



10:00h – atípico circo: circo en familia – escenario gulliver



11:00h – obradoiro 4econaron – escenario campercover



12:30h – teatro sobre ruedas: jean philippe kikolas – sin remite – escenario campercover



13:30h – batucada dallekalle

17:30h – hafa afrosweet – escenario gulliver



19:00h – la duendeneta



19:30h – balkan bomba – escenario gulliver



21:00h – la duendeneta

En A Capela

Hoy finalizan las fiestas en honor a Nosa Señora das Neves.

A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por el grupo Alaska, formación que también animará la verbena junto a la orquesta El Combo Dominicano.

En Fene

Segundo día de las Fiestas Patronales en honor a San Salvador.

Hoy j ueves 6 de agosto, en la Praza del Alcalde Ramón J. Souto González. A las 11.30 h. Pasarrúas con Airiños de Fene. A las 16.00 y 19.00 horas actuación de Rayones + DJ 2.No olvidar de que a las 15.00 horas habrá degustación de paella para todos/as

En Mugardos

Dentro del programa festeiro este jueves, día 6, en el Campo do Río , en O Seixo, teatro familiar, «Hoxe si»

En Pontedeume

Pontedeume se sumerge un año más en el mundo de la ilusión y el asombro con la celebración de su XVI Festival de Maxia, que finaliza este jueves 6 de Agosto. Todas las actuaciones programadas tendrán lugar en la céntrica Plaza Rosalía de Castro.

A las 13:00 horas se ofrecerá la sesión matutina de magia na rúa bajo el título «50 años».

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Mago Antón presentará su espectáculo «La vuelta a Galicia en 313 municipios».

Finalmente, la jornada concluirá a las 22:00 horas con una nueva sesión nocturna del espectáculo «50 años».

De forma paralela, el festival extenderá la magia a las distintas parroquias del municipio, con actuaciones que tendrán lugar diariamente a las 19:30 horas en sus respectivos locales sociales.

Finalmente, la programación en las parroquias concluirá en el Local Social de Andrade, donde Charly Braun presentará su espectáculo «Charly Potter e a Escola de Maxia».

MUESTRA DE TEATRO EN CARIÑO

Nueva edición de esta muestra de teatro que se llevará a cabo hasta el 8 de Agosto en diferentes espacios como la Praza da Pulida y el Auditorio Municipal.

El jueves 6 de agosto continuará la programación con la narración oral de Tarabela Creativa y su propuesta Tarabela Ambulante a las 12:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, la compañía De Ste Xeito representará la comedia Feminísimas, que aborda los debates del feminismo contemporáneo con un enfoque ágil e irónico.

El viernes 7 de agosto reunirá música, humor y monólogos. A las 12:00 horas, Píscore ofrecerá su aclamado Concerto Singular, apto para todos los públicos. Por la noche, a las 22:00 horas, el reconocido actor y humorista Carlos Blanco se subirá a las tablas del Auditorio con el monólogo A Penúltima.

La clausura del certamen se celebrará el sábado 8 de agosto regresando a los escenarios al aire libre en la Porta da Pulida y con entrada gratuita. A las 13:00 horas, la compañía A Vela Circo deleitará a las familias con el espectáculo Enredos, mientras que el ilusionista Joshua Kenneth cerrará la XLVIII edición a las 22:00 horas con su show de magia Degustación de imposibles.

SERVICIO DE LANCHAS FERROL-MUGARDOS-FERROL

Todos los días del mes de agosto, salidas desde Ferrol, zona de «las palmeras», a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Salidas de Mugardos, a las 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 30.30 horas.

Asimismo el servicio de una hora por toda la ría se realiza con salida a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.0018.00 y 19.00 horas.

VISITA A LA ERMITA DE CHAMORRO

—-Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

–El Museo de Historia Natural de la SGHN en la plaza de Canido se puede visitar todos los días del mes de agosto de 10.30 a 14.00 horas

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

El Centro Comercial Odeón acoge en agosto una nueva muestra sobre el mundo animal. Se trata de ‘Mundo Tiburón. Reyes del Océano’ una recreación de las características físicas de este escualo, formada por 6 vitrinas (de 115 x 150 x 95 centímetros) con mandíbulas, fósiles y recreaciones de ejemplares de tiburón, acompañadas por carteles informativos.

Además, la exposición incluye una vitrina con la dentadura de un carcharodón Medalodón (de 200 x 190 x 75 centímetros) y una reproducción de un tiburón blanco gigante de 400 x 195 x 150 centímetros.

Las vitrinas están repartidas a lo largo de los pasillos centrales de la planta baja del Centro Comercial, y se pueden contemplar en horario comercial.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.

En San Sadurniño

La galería del primer piso de la Casa del Ayuntamiento acoge una exposición pictórica de la artista ferrolana Catalina Martín Suárez, Katy Martín, formada por una veintena de obras en las que predominan los paisajes de la comarca. La muestra puede visitarse durante todo este mes de agosto de lunes a viernes en el horario de atención al público de las oficinas municipales.