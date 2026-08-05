Equiocio Ferrol celebra en Covas su edición 35 aniversario

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Todo está listo en el campo de As Cabazas (Covas) para la celebración de la 35ª edición de Equiocio Ferrol. El evento abre sus puertas este jueves 6 de agosto, día en el que, a partir de las 10:00 horas, dará comienzo la competición ecuestre y, poco después, el variado programa de ocio pensado para toda la familia. La organización confía en que, una vez más, miles de visitantes de Galicia y de otras regiones pasen por las instalaciones hasta el domingo para seguir las pruebas y disfrutar del ambiente.

La delegada territorial de la Xunta de Ferrol, Martina Aneiros, la diputada provincial Rosana García, el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, y el presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Lama, serán los encargados de inaugurar oficialmente el evento en el que participarán más de 240 caballos y alrededor de 200 jinetes, algunos de ellos del más alto nivel, hasta el domingo 9 de agosto.

Competiciones

En cuanto a las competiciones deportivas, se celebrarán hasta tres pruebas consecutivas en la pista central de Equiocio (el concurso nacional de Salto *** Ciudad de Ferrol, el Nacional de Ponis, clasificatorio para la Copa de Campeones, y el concurso de salto territorial). En total, se registrarán alrededor de 260 salidas a la pista diarias

La competición gallega será, como siempre, la protagonista indiscutible. La primera jornada se centrará exclusivamente en las pruebas territoriales, que en esta ocasión contarán con la participación de hasta 164 caballos y 136 jinetes, en su mayoría jóvenes. Al día siguiente darán comienzo las demás competiciones, con especial atención al único concurso nacional con categoría tres estrellas que se celebra durante el verano en toda Galicia. Esta competición atrae principalmente a participantes de toda España y Portugal.

Programación

En cuanto a la programación paralela, la oferta sigue creciendo y diversificándose. Así, Equiocio volverá a ser un escaparate turístico para el geodestino Ferrolterra (con la presencia de hasta siete municipios) y una plataforma para la promoción de las entidades sociosanitarias que trabajan en la comarca.

Vuelven propuestas que ya han demostrado su éxito, como los talleres de cocina creativa de Gadis, las artesanías y talleres de Ecomarket; las degustaciones gratuitas de GALICIA SABE AMAR, las sesiones de sonoterapia, el festival de mascotas (una de las propuestas más atractivas del día de la inauguración) y el concierto del viernes por la noche de Malditos pendejos.

Novedades

Entre las novedades, destacan las Sound Sessions, con distintos DJs que amenizarán las tardes y noches mientras se disfruta de la zona gastronómica; la activa presencia de la Universidad de A Coruña, con stands y diversas charlas; y la colaboración de Arte BCen, de Blanca Cenalmor, con una galería de arte al aire libre y el avance de su proyecto “Lenzos sonoros”, una propuesta que combina pintura y música meditativa. Además, se lanza el canal oficial en YouTube, donde se podrán seguir en directo algunos de los eventos más destacados de la edición.

La 35ª edición del Equiocio Ferrol contará con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, el Ayuntamiento Ferrol, Diputación de A Coruña, Estrella Galicia, Gadis, Integral Motion, Deporte Galego y las colaboraciones de JRilo, Pavo, la Federación Hípica Gallega y la Comunidade de Montes veciñais en man común de Covas- Esmelle.