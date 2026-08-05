Equiocio Ferrol estrena canal en YouTube para potenciar la proyección del certamen

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Se retransmitirán en directo varias de las pruebas del concurso hípico.

Coincidiendo con su 35 aniversario, Equiocio Ferrol lanza su nuevo canal de Youtube (@EquiocioFerrolTv). Un espacio en la plataforma social de vídeos donde, además de estar disponibles entrevistas y clips sobre la competición hípica y el resto de actividades del certamen, se emitirán en directo algunas de las pruebas más potentes del Concurso Nacional de Salto*** Ciudad de Ferrol.

En este año especial, la organización apuesta por ampliar las herramientas propias de promoción, buscando redoblar la proyección del evento deportivo y de ocio familiar y alcanzar a nuevos público a través de la red.

En este sentido, el nuevo canal en Youtube aportará diferentes contenidos visuales que permitirán ofrecer una visión global del evento, así como entrevistas exclusivas y momentos de especial interés de la competición. Además, contará con el valor añadido de posibilitar el seguimiento de varias de las pruebas del concurso nacional.

Los amantes del deporte ecuestre podrán seguir el domingo al mediodía la retransmisión en directo del Gran Premio Ciudad de Ferrol, prueba reina del CSN***, así como una de las pruebas programadas para la tarde del sábado.

Desde la organización, se invita a aficionados y público en general a visitar Equiocio Ferrol TV y suscribirse al nuevo canal.