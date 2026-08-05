Un Guardia Civil, natural de Ferrol, asesina a su ex esposa, también agente, y muere tiroteado tras intentar huir, en Llanes

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Una agente de la Guardia Civil ha muerto este miércoles en un tiroteo registrado en un cuartel del Instituto Armado en la localidad asturiana de Llanes. La víctima, Laura C.V., natural de Madrid, de 50 años, se encontraba de servicio cuando ocurrieron los hechos y estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, un compañero de la Benemérita, Dámaso F.S , natural de Ferrol, de 49 años de edad, que también ha fallecido como consecuencia de los disparos efectuados por sus otros agentes para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que el guardia civil tenía expedientes abiertos por violencia machista y que, precisamente, había recibido hace unos días la resolución de separación del servicio. Por ello, no disponía ya de su arma reglamentaria y mató a su expareja con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero, han precisado las mismas fuentes. La pareja tenía tres hijos: un varón de 18 años y dos gemelas de 14.

La víctima se encontraba en el sistema VioGén por malos tratos, según un comunicado emitido en la tarde de este miércoles por fuentes oficiales, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género,ya ha anunciado que investiga el crimen como un caso de violencia machista. Fuentes del Instituto Armado han precisado que a consecuencia del tiroteo ha resultado herido grave en una pierna un teniente del Instituto Armado que se encontraba en el lugar de los hechos.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 13.30 horas cuando el agente y expareja de la víctima, destinado en la Comandancia de Zamora, accedió al interior del cuartel profiriendo gritos. El fallecido no entró por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado en el cuartel de Llanes.

El hombre realizó varios disparos, alcanzando a la mujer y causándole la muerte. Durante el tiroteo, un teniente acudió a socorrer a la fallecida, resultando también herido. Durante su huida, el supuesto autor de la agresión abrió fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias e hirieron de gravedad al hombre, que finalmente ha muerto mientras recibía atención médica en la UVI móvil.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta Llanes para hacerse cargo de las investigaciones. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

El agresor contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en la Comandancia de Zamora, lejos de Llanes. Ambos tenían tres hijos en común.