Un hombre de 70 años fue rescatado por los socorristas, en la tarde de este miércoles, en la playa de San Xurxo

5 agosto, 2026 Dejar un comentario 138 Vistas

Una persona tuvo que ser rescatada por los socorristas, en la tarde de este miércoles , día 5, cuando se encontraba en la playa ferrolana de San Xurxo al ser arrastrada  por la corriente.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia se recibió, sobre las 18.20 horas  la llamada de un particular solicitando ayuda e indicando que una persona estaba siendo llevada por la corriente en la playa de San Jorge. Con esta información, los responsables del 112-Galicia informaron rápidamente al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, si bien la persona,  M J. P.F. de 70 años de edad,  pudo ser sacada del agua gracias a la intervención de los socorristas de la playa y posteriormente del personal del 061 que se había trasladado al arenal con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada). Tras atender in situ al implicado éste tuvo que ser evacuada en la ambulancia por el personal sanitario, aunque se encontraba consciente en el momento del traslado, a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF).

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