La ferrolana María Fidalgo, distinguida con la Hoja de Plata del Capítulo Serenísimo del Albariño

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Entre otros condecorados, el Embajador de China Yao Ying, por la concesión de la fábrica para Ferrol.

Cambados puso el broche de oro a sus Fiestas del Albariño acogiendo el capítulo anual del Capítulo Serenísimo, una ceremonia que distingue a personalidades relevantes de la ciencia, la empresa, la política y la diplomacia.

El acto esta vez no pudo como es habitual, ser presidido por Feijóo al encontrarse en Ceuta por la situación de emergencia y ocupó su lugar el Presidente Rueda. Entre los galardonados de esta edición figura María Fidalgo Casares (Ferrol, 1964), doctora en Historia y académica, que recibió la Hoja de Plata por su labor de investigación y difusión de la Historia y, de manera especial, de la cultura gallega, reconocimiento que se suma al Premio Ártabro de la Cultura 2026.