Sindicatos denuncian que empresas del sector hostelero en A Coruña ofrecen aumento de sueldo si no se hace huelga

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Los sindicatos convocantes de la huelga en el sector hostelero de A Coruña —CC.OO., UGT y CIG— han denunciado que varios empresarios del sector hostelero y hotelero de la provincia han ofrecido a sus empleados aumentos salariales condicionados a no participar en la huelga prevista para el 12 de agosto.

En una nota de prensa, los representantes de los trabajadores han asegurado que esta situación responde a la «inacción de la patronal» que, según han denunciado, prometió enviar una oferta «a finales de junio» y «todavía no ha llegado».

En este contexto, UGT, CC.OO. y CIG continúan con los preparativos de la huelga. Para ello, este pasado lunes celebraron asambleas informativas en Ferrol, Santiago y A Coruña. A partir de este martes, se distribuirán folletos informativos a los centros de trabajo y a la ciudadanía en general.

Además, se programaron varias concentraciones delante de los principales hoteles de las ciudades para el 12 de agosto. En A Coruña, tendrán lugar a las 10.30 horas en el Eurostar Atlántico, a las 12.00 horas en el Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 horas en el Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.

Por último, los tres sindicatos han reiterado su disposición a sentarse en la mesa de negociación «cualquier día y a cualquier hora» para resolver la situación.