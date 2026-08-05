Los peregrinos llenan Santiago agradeciendo el «fresquito»

En lo que llevamos del mes de agosto han llegado a Santiago de Compostela más de 6.000 peregrinos, un flujo constante de caminantes y turistas que en la mañana de ayer martes abarrotaban la Praza do Obradoiro y guardaban una larguísima cola para poder entrar a la Catedral. Lo hacían bajo la lluvia que ha mojado las calles de la ciudad toda la mañana, y que los visitantes han agradecido: «Hoy es un día perfecto con lluvia».

Como cada día, la fachada principal de la Catedral ha sido testigo de llegadas emocionadas, reencuentros, recibimientos y fotos de grupo, salpicada de los plásticos de colores de los chubasqueros con los que los turistas se defendían de la lluvia. Para entrar a la Catedral, la larga cola rodeaba todo el edificio y se adentraba en el Obradoiro.

Sin embargo, entre los presentes no había caras de decepción por el mal tiempo ni por la lluvia ocasional, si no todo lo contrario. «Hoy es fresquito, pero se agradece», ha reconocido a la prensa una de las visitantes que paseaba por Santiago, comparando este clima con el calor de Madrid, de donde procedía. La mujer esperaba en la plaza la llegada de su hijo, que terminaba el Camino de Santiago, del que, confiesa ella, «es un enamorado».

Originario de Uruguay, Marcelo también llegaba este martes a Compostela y ha aplaudido la lluvia: «Es muy lindo, llegar hoy, con lluvia, que es típico de Galicia, me ha gustado mucho«, ha confesado. El hombre, que arrancó su peregrinación desde Ferrol, se ha mostrado encantado con la experiencia y, de hecho, ha recordado que esta es la sexta vez que realiza la Ruta Xacobea.

En estos años, ocho desde su primera peregrinación, Marcelo ha podido comprobar como se ha incrementado el volumen de caminantes y la masificación del Camino. «Cada vez hay más gente y es más difícil conseguir donde dormir», ha señalado, recordando que es necesario ir reservando alojamiento a través del móvil para encontrar plaza.

También Enrique, un madrileño que concluye este martes sus 35 días de peregrinación desde Aluche, reconoce que el Camino está «muy turistificado» y que «ha cambiado radicalmente» en los últimos años, especialmente los últimos 100 kilómetros del Camino Francés, donde se concentra la mayor parte de los peregrinos.

Tras ser recibido en el Obradoiro por su familia y sus amigos, Enrique ha contaba la «gratificante» experiencia de 691 kilómetros andando a Santiago. Arrancaron, ha recordado, «con mucho sol» en Madrid y con los primeros kilómetros casi en soledad. Los últimos, sobre todo los últimos 100, «muy turísticos, pero muy bonitos«, apunta, tras aplaudir el clima de este martes en Compostela: «Yo prefiero la lluvia, es un día perfecto con lluvia».

Enrique ha caminado en varias ocasiones el Camino Francés a Santiago, en una ocasión un tramo del Camino del Norte y el camino Santiago Fisterra. De todos, se queda con la ruta que lleva hasta la costa, «la más bonita, porque es la menos turística», apunta.

MÁS DE 300.000 PEREGRINOS

En lo que va de año han recogido su ‘compostela’ 317.337 peregrinos, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, la mayor parte (43%) son de origen extranjero. Según los datos de la Oficina del Peregrino, en el último mes completo, el de julio, llegaron a Santiago 71.551 peregrinos, un 7% más que el año anterior.

En datos hasta agosto, el camino preferido sigue siendo el francés, con casi el 43% de los usuarios, seguido del portugués (20%) y el portugués por la costa (19%). El resto de las rutas no llegan al 10% de los peregrinos. En cuanto al punto de partida, el más habitual es Sarria (Lugo), seguido de Tui (Pontevedra), lo que evidencia que la mayor parte de los peregrinos arrancan en la propia comunidad con los kilómetros necesarios para obtener la ‘compostela’.

En cuanto al origen, las estadísticas apuntan que las nacionalidades extranjeras más frecuentes con Estados Unidos, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido, en ese orden. En cuanto a las comunidades españolas, los peregrinos más habituales son los andaluces, los madrileños, los valencianos y los catalanes.