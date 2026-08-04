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La Xunta está ultimando la Estratexia Galega de Lactancia Materna 2026-2030, que tiene como uno de los objetivos aumentar hasta el 60% los bebés que mantienen la lactancia materna exclusiva a los seis meses.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López, y por la subdirectora xeral de Estilos de Vida Saudable de la Consellería, Sagrario, Pérez, visitó en la mañana de este martes, día 4 de agosto, el punto de recogida de leche materna del área sanitaria de Ferrol, emplazado en el Hospital «Arquitecto Marcide», del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol, con motivo de la Semana de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto.

Tal y como detalló el conselleiro, esta estrategia gallega, que verá la luz próximamente, es la primera hoja de ruta específica de Galicia en esta materia, que permitirá coordinar actuaciones entre salud pública, atención primaria, hospitales, comunidad educativa, empresas y entidades sociales.

Con esta iniciativa, la Xunta quiere dar un paso más y pasar de las actuaciones puntuales a un modelo integral y coordinado para toda Galicia. Entre las medidas avanzadas este martes por el conselleiro está el refuerzo del apoyo a las madres desde el embarazo y el puerperio, así como impulsar la formación de los profesionales. Igualmente, la Xunta favorecerá los entornos más amistosos con la lactancia y fortalecerá las redes comunitarias. Junto a lo anterior, se mejorarán los sistemas de seguimiento para que todas las familias tengan las mismas oportunidades y el mismo apoyo vivan donde vivan, on line con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, entre otros organismos.

El titular de Sanidad subrayó que la Estratexia Galega de Lactancia Materna 2026-2030 recogerá objetivos concretos, acciones e indicadores que permitan seguir avanzando en esta materia.

Reconocimiento a las donantes y profesionales

En su intervención, el conselleiro tuvo palabras de especial reconocimiento para las madres donantes, por su acto de generosidad, solidaridad y compromiso con otras familias. Se trata de mujeres que además de cuidar y alimentar a sus propios hijos deciden compartir un recurso tan valioso para ofrecer una oportunidad de vida y de mejor recuperación a otros bebés

También agradeció el trabajo de los profesionales del Hospital «Arquitecto Marcide» y explicó que desde finales del año 2018 este punto de recogida permite que las madres de este área sanitaria puedan realizar aquí todo el proceso, facilitando una donación segura, próxima e integrada en la red pública de bancos de leche del Servizo Galego de Saúde.

Gómez Caamaño señaló que en el pasado año se recogieron en este punto 31,5 litros de leche materna y, en la actualidad, hay cinco donantes activas, cifras que espera seguir incrementando. También refirió que en 2025 los dos bancos de leche del Servizo Galego de Saúde, situados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, gestionaron 670 litros de leche donada, distribuyendo casi 380 litros y beneficiando la 252 bebés. El titular de Sanidad dijo que estas cifras reflejan la solidaridad de las madres y el trabajo de los profesionales que hacen posible que esa donación llegue con todas las garantías de seguridad a los niños que más la necesitan. Ese gesto y ese trabajo resultan imprescindibles en la atención a la salud en los primeros días de vida y son ejemplo de como una red pública bien organizada acerca este recurso a los bebés de toda Galicia.

El máximo responsable del Servizo Galego de Saúde incidió en que la evidencia científica demuestra que la lactancia materna mejora la salud de los niños y de las madres, además de reducir el riesgo de enfermedades a lo largo de la vida y de acercar beneficios sociales, económicos y ambientales.



