La tercera edición de “Ortigueira nunha foto” tendrá las playas como elemento principal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Se repartirán 600 euros en premios y las imágenes seleccionadas se expondrán en el consistorio durante el mes de octubre.

El Concello de Ortigueira, a través de la Concellería de Turismo y Patrimonio, pone en marcha la tercera edición del concurso de fotografía “Ortigueira nunha foto”, que tiene como objetivo fomentar la participación social y promover la fotografía como medio de expresión para reflejar la variedad y riqueza paisajística, patrimonial y cultural del municipio.

En este 2026 la temática escogida son las playas del municipio. Las imágenes deben mostrar y poner en valor los arenales del municipio, identificando el lugar donde fueron tomadas.

La participación será libre y gratuita y las personas participantes podrán enviar un máximo de tres fotos. Para participar en el concurso no podrán haber sido publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación o página web ni premiada en otros certámenes. Las fotografías deberán presentarse en papel en un formato entre 30×40 y 40×50, ya sea en color o en blanco y negro. No se aceptarán fotomontajes, collages ni fotografías creadas con IA.

Una vez se cumplan todos estos requisitos, podrán entregarse en el Concello de Ortigueira o a través de correo postal. La fecha límite para presentar los trabajos será el 2 de octubre a las 14:30 horas.

Las tres mejores fotografías serán galardonadas con 300, 200 y 100 euros respectivamente. La entrega de los premios tendrá lugar el 23 de octubre. Además, las ganadoras y el resto de preseleccionadas se exhibirán en una exposición que se ubicará en la Casa do Concello. Esta se inaugurará el día de la entrega de premios y podrá visitarse durante todo el mes.