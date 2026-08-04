Exponav Ferrol acoge una visita guiada a la exposición «Eclipsarte. O camiño do sol»

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Este miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas tendrá lugar una visita guiada a la exposición «Eclipsarte. O camiño do sol» en el Museo de la Construcción Naval en Ferrol. Una muestra colectiva en la que participan más de 40 artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago. Esta exposición se inauguró el miércoles 8 de julio con numerosa asistencia.

En este año 2026, el 12 de agosto tendrá lugar un hecho histórico: Un eclipse total de sol, siendo Galicia un lugar privilegiado para observarlo; este hecho unido a la relevancia del Camino de Santiago, en concreto el camino inglés que tiene su itinerario delante de este museo, un referente europeo en su temática, convierten a este exposición en un proyecto especifico en el que convergen dos temáticas, a las que nos acercaremos a través de la interpretación personal de cada uno de los artistas: Los peregrinos de Abel Barandela, Alvaro de la Vega, Barreira, Fernando Pereira, Fernando Yáñez, Fondevila, Honorio, Julio Seijas, Manolo Amor, Montse Pernas, Novais, Sofia Piñeiro, Tino Canicoba, Violeta Bernardo y Xabier Cano.

Los paisajes del camino con el sol como protagonista en la obra de Antonio Abad, Carlos Barcón, Carmen Alberto, Carmen Soto, Julio Sanjurjo, Manuel Carballeira, Mila Vázquez, Noa Persán, Pedro Rascado, Peña Romay, Rebeca Novo, Roberto Marín y Teresa Puy.

La huella del camino en las instalaciones de Alberto Gulias, Lomarti e Isabel Alonso. El peso del camino en la escultura de Marcos López. La naturaleza en la escultura de Marta Aramendia, Vitor Ribeiro y la obra de Corín Cervera. Heterocromía de un eclipse de Fernando Patiño, el eclipse de Xermán Refojo, la memoria del eclipse de Xoán Vila. El humor en «Sol y sombra» de Jorge Espiral, el universo en las obras de María Jose Leira y Jesús Otero Yglesas, los bocetos y el proceso de trabajo de la Epifania de Oscar Aldonza en la Catedral de Santiago y, la poesía de Baldo Ramos.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval en Ferrol hasta el 30 de agosto. Un espacio que como en otros proyectos, adquiere un especial protagonismo por su importancia patrimonial, un edificio del siglo XVIII, donde estaban instaladas las antiguas herrerias de Carlos III en la ciudad departamental, que forma parte del golfo ártabro denominado por los romanos como Portus Magnus Artabrorum.