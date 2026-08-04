Ingenieros y técnicos superiores podrán aspirar a las 51 plazas convocadas por Navantia para el astillero de Ferrol

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Las 51 plazas convocadas por Navantia para cubrir vacantes en el astillero de Ferrol son para ingenieros y técnicos superiores, casi todas para las áreas de negocio de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas.

Según ha informado la empresa, en todos los casos las personas aspirantes deberán acreditar una experiencia mínima de cuatro años en el puesto al que se postulan. Los interesados podrán presentar su solicitud y la documentación requerida para participar en el proceso de selección (que consta de varias fases) hasta el mediodía del 15 de septiembre en el portal del empleado de la web corporativa de Navantia.

Con este medio centenar de plazas son ya más de 900 las incorporaciones desde el año 2019, en el que se firmó la orden de ejecución de las cinco fragatas F-110 para la Armada española.