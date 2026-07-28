Navantia publica 50 nuevas plazas para técnicos superiores en el astillero de Ferrol

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Navantia ha publicado en su portal de empleo 50 nuevas vacantes para el centro productivo de Ferrol, todas ellas destinadas a titulados superiores con una experiencia de al menos cuatro años en el puesto al que optan.

Se trata de perfiles de ingeniería, en su mayor parte, en especialidades como naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica o telecomunicaciones. También se ofertan plazas en las que se pide titulación en el área económica y empresarial o en las que se requiere otra titulación universitaria. Estos puestos se cubrirán casi en su totalidad en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas.

El plazo para presentarse a estas vacantes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, a las 12.00 horas. El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo de Navantia (https://empleo.navantia.es), en donde es preciso tener una cuenta activa, con toda la documentación correctamente subida, y no olvidar el paso de inscripción en el puesto al que se opta. Es importante revisar todos los detalles de la convocatoria, puesto que la falta de documentos implica ser descartado del proceso de selección.

Los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han incorporado, desde 2019, a más de 900 personas a su plantilla, fruto de un intenso plan de empleo que deriva del incremento de la carga de trabajo y de la transformación tecnológica de los negocios.

En la actualidad, se está cerrando la incorporación de un centenar de personas de la última convocatoria de plazas, a las que se suman las 50 que han sido publicadas. Los procesos de empleo se planifican en función de las necesidades productiva