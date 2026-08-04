Agenda para este miércoles, día 5 de agosto, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL MIÉRCOLES-«Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto»

–-Quedan 148 días para finalizar el año

—-Día Internacional de la Cerveza.

—Semana de la Lactancia Materna

—–Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de Nuestra Señora de las Nieves (Nieves y Blanca). Nuestra Señora de la Seo. Nuestra Señora de África. Santos Casiano, Oswaldo y Afra

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 5 de agosto?. Leo.

TAL DÍA COMO HOY

(1884).-Colocación de la primera piedra de la Estatua de la Libertad de Nueva York.

(1926).-El ilusionista Harry Houdini realiza su gran hazaña, pasar 91 minutos dentro de un ataúd sumergido en una piscina.

(2003).-Falleció en Coruña Domingo García-Sabell Rivas (Santiago 19099.Fue un médico, escritor, polñitico y académico gallego, presidente de la Real Academia Galega.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy por la mañana en Perlío, Fene, delante de la asociación de vecinos, de 9.30 a 14.30 h. y por la tarde en Ferrol, al lado dl mercado de Caranza, de 15.30 a 21.00 horas.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles 5 de agosto en Ferrol se espera un día de intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 23 °C de máxima. Aunque a primeras horas de la mañana existe una probabilidad baja (en torno al 20%) de registrar alguna llovizna o chubasco muy débil, el cielo tenderá a despejarse notablemente a partir del mediodía.

Estado de la mar en el litoral de Ferrol

La previsión marítima de MeteoGalicia indica unas condiciones óptimas y tranquilas para la navegación y el baño:

Viento: Soplará flojo de componente Sudoeste por la mañana (fuerza 1 a 2), rolando a Noroeste moderado por la tarde (fuerza 3 a 5).

Oleaje: Predominará el mar rizado durante la mañana y la noche, aumentando a marusía (olas pequeñas con crestas rompientes) durante las horas de la tarde.

Mar de fondo: Vendrá del Noroeste con olas suaves de entre 0,5 y 1 metro de altura.

Temperatura del agua: Rondará los 19 °C, ideal para las playas de la zona como Doniños o San Xurxo.

Visibilidad: Será buena durante toda la jornada.

Tabla de Mareas en Ferrol

Si tienes pensado realizar actividades pesqueras o costeras, estos son los movimientos de agua para el miércoles:

Bajamar: 02:33 h (1,0 m) y 14:48 h (1,2 m).

Pleamar: 08:43 h (3,8 m) y 21:05 h (3,9 m)

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade,Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

11,00 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación del Nachiños Fest 2026. En la Sala Curuxeiras (muelle de Curuxeiras, s/n).

As Somozas

09,30 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a las personas contratadas al amparo del programa Rural Activo. (Casa del Concello).

FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

Este miércoles día 5, a las 11,00 horas presentación en la Sala Curuxeiras (muelle de Curuxeiras, s/n). del Nachiños Fest 2026.

A Capela

Continúan las fiestas en honor a Nosa Señora das Neves. Hoy miércoles 5, en esta jornada habrá misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A continuación los presentes podrán disfrutar de la sesión vermú con la orquesta Principal.

Por la noche, verbena con la orquesta Principal y el grupo Pasión.

Jueves 6, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por el grupo Alaska, formación que también animará la verbena junto a la orquesta El Combo Dominicano.

En Pontedeume

Pontedeume se sumerge un año más en el mundo de la ilusión y el asombro con la celebración de su XVI Festival de Maxia, que tendrá hasta al 6 de Agosto. Todas las actuaciones programadas tendrán lugar en la céntrica Plaza Rosalía de Castro.

Hasta el jueves 6, el festival mantendrá un esquema diario continuo con tres pases cada jornada:

A las 13:00 horas se ofrecerá la sesión matutina de magia na rúa bajo el título «50 años».

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Mago Antón presentará su espectáculo «La vuelta a Galicia en 313 municipios».

Finalmente, cada una de estas jornadas concluirá a las 22:00 horas con una nueva sesión nocturna del espectáculo «50 años».

De forma paralela, el festival extenderá la magia a las distintas parroquias del municipio, con actuaciones que tendrán lugar diariamente a las 19:30 horas en sus respectivos locales sociales.

El miércoles 5, el Mago Charlangas actuará en el Local Social de Olmo con «A Temporal», y Charly Braun entretendrá a los asistentes en el Local Social de Boebre con «Hotel Transilvania».

Finalmente, la programación en las parroquias concluirá el jueves 6 en el Local Social de Andrade, donde Charly Braun presentará su espectáculo «Charly Potter e a Escola de Maxia».

MUESTRA DE TEATRO EN CARIÑO

Nueva edición de esta muestra de teatro que se llevará a cabo hasta el 8 de Agosto en diferentes espacios como la Praza da Pulida y el Auditorio Municipal.

El miércoles 5 de agosto, el Auditorio acogerá a las 12:00 horas la función familiar Berenguela na gaiola, a cargo de Galeatro y Xarope Tulú. Ya por la noche (22:00 horas), la creadora Mariña Lestón presentará Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio.

El jueves 6 de agosto continuará la programación con la narración oral de Tarabela Creativa y su propuesta Tarabela Ambulante a las 12:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, la compañía De Ste Xeito representará la comedia Feminísimas, que aborda los debates del feminismo contemporáneo con un enfoque ágil e irónico.

El viernes 7 de agosto reunirá música, humor y monólogos. A las 12:00 horas, Píscore ofrecerá su aclamado Concerto Singular, apto para todos los públicos. Por la noche, a las 22:00 horas, el reconocido actor y humorista Carlos Blanco se subirá a las tablas del Auditorio con el monólogo A Penúltima.

La clausura del certamen se celebrará el sábado 8 de agosto regresando a los escenarios al aire libre en la Porta da Pulida y con entrada gratuita. A las 13:00 horas, la compañía A Vela Circo deleitará a las familias con el espectáculo Enredos, mientras que el ilusionista Joshua Kenneth cerrará la XLVIII edición a las 22:00 horas con su show de magia Degustación de imposibles.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

El Centro Comercial Odeón acoge en agosto una nueva muestra sobre el mundo animal. Se trata de ‘Mundo Tiburón. Reyes del Océano’ una recreación de las características físicas de este escualo, formada por 6 vitrinas (de 115 x 150 x 95 centímetros) con mandíbulas, fósiles y recreaciones de ejemplares de tiburón, acompañadas por carteles informativos.

Además, la exposición incluye una vitrina con la dentadura de un carcharodón Medalodón (de 200 x 190 x 75 centímetros) y una reproducción de un tiburón blanco gigante de 400 x 195 x 150 centímetros.

Las vitrinas están repartidas a lo largo de los pasillos centrales de la planta baja del Centro Comercial, y se pueden contemplar en horario comercial.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.

En San Sadurniño

La galería del primer piso de la Casa del Ayuntamiento acoge una exposición pictórica de la artista ferrolana Catalina Martín Suárez, Katy Martín, formada por una veintena de obras en las que predominan los paisajes de la comarca. La muestra puede visitarse durante todo este mes de agosto de lunes a viernes en el horario de atención al público de las oficinas municipales