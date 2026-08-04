La Mancomunidade de Ferrolterra reclama a Renfe medidas inmediatas para mejorar el servicio ferroviario

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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ha suscrito una declaración institucional en defensa del ferrocarril en la que reclama a Renfe y al Gobierno central medidas inmediatas para mejorar las conexiones ferroviarias de Ferrolterra, especialmente en el trayecto entre Ferrol y A Coruña.

El documento surge después de la respuesta remitida por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, a la carta que la Mancomunidade había enviado el pasado mes de mayo para trasladar las deficiencias que, a juicio de los municipios de la comarca, presenta un servicio considerado estratégico para la vertebración y el desarrollo del territorio.

Aquella comunicación incorporaba también la propuesta de mejora de frecuencias elaborada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril.

Renfe alega falta de material y recursos humanos

En su contestación, Renfe señala que un incremento de los servicios “conlevaría un incremento de material e de recursos humanos que non se dispoñen actualmente”, una explicación que no convence a la Mancomunidade.

La declaración institucional, firmada por su presidente, José Manuel Rey Varela, manifiesta expresamente la discrepancia del organismo supramunicipal con los argumentos ofrecidos por la compañía ferroviaria.

El documento defiende la consideración del tren como un servicio público esencial y sostiene que “o ferrocarril, como servizo público esencial, ten un carácter vertebrador entre territorios polo que resulta inaceptable que a empresa empregue o número de viaxeiros como xustificación á insuficiencia do servizo actual”.

Desde la Mancomunidade cuestionan así que la demanda existente pueda utilizarse como argumento para mantener las actuales frecuencias y consideran que las propias limitaciones del servicio dificultan que el ferrocarril pueda convertirse en una alternativa competitiva para los desplazamientos cotidianos.

La comarca cuestiona que la oferta esté orientada a las conexiones con Madrid

La declaración también incide en las necesidades específicas de movilidad entre Ferrol y A Coruña y recuerda que las reivindicaciones planteadas conjuntamente por los municipios y el Foro Cidadán polo Ferrocarril responden a una demanda mantenida durante décadas.

En este sentido, considera “inadmisible” que las limitaciones de medios materiales y humanos se conviertan en un impedimento permanente para incrementar los servicios.

La Mancomunidade critica, además, que la oferta ferroviaria actual esté “pensaba exclusivamente para enlazar con Madrid e non responde ás necesidades da cidadanía das comarcas, que precisan desprazarse entre Ferrol e A Coruña por motivos laborais e académicos”.

Exigen un compromiso de Renfe y del Gobierno central

Ante esta situación, los municipios integrados en la Mancomunidade reclaman un cambio en la política ferroviaria que permita disponer de un servicio con más frecuencias y mejor adaptado a los desplazamientos diarios de la población de Ferrolterra.

La declaración concluye exigiendo a Renfe y al Gobierno central “decisións inmediatas, que abandonen a inacción e que asuman un compromiso real coa mellora do servizo ferroviario entre Ferrol e A Coruña”.

La Mancomunidade muestra igualmente su respaldo a las reivindicaciones impulsadas por el Foro Cidadán polo Ferrocarril y reivindica el tren como una infraestructura esencial para mejorar la movilidad y la vertebración de la comarca.