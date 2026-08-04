Ferrol refuerza la presencia policial en Telleiras tras los altercados del pasado domingo

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El Concello de Ferrol ha reforzado la presencia policial en la zona de Telleiras tras los altercados registrados el pasado domingo. El teniente de alcalde, Javier Díaz, aseguró que actualmente la situación se encuentra tranquila y pidió dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras continúa abierta la investigación.

Díaz explicó que las pesquisas se encuentran en manos de la Policía Nacional, por lo que desde el gobierno municipal evitan realizar valoraciones sobre lo sucedido hasta que avance la investigación.

La investigación permanece en manos de la Policía Nacional

Preguntado por la situación que se vive en Telleiras después del incidente del fin de semana, el teniente de alcalde incidió en la necesidad de respetar el trabajo policial.

“Temos que deixar traballar ás forzas e corpos de seguridade. Todo está en mans da Policía Nacional neste momento, a investigación, e polo tanto pouco podemos engadir desde o Concello”, manifestó Javier Díaz.

El representante municipal confirmó, no obstante, que se han adoptado medidas para incrementar la seguridad en el entorno después de los hechos registrados el domingo.

“Garantíronse esas medidas de seguridade na zona, pero insisto, hai que deixar traballar á Policía e que siga a investigación”, añadió.

Más presencia policial en la zona de los altercados

En cuanto a las actuaciones adoptadas directamente por el Concello de Ferrol, Díaz explicó que se ha abordado la situación con la concejala de Seguridad y se ha decidido incrementar la presencia de agentes en el lugar en el que se produjeron los altercados.

“O que se falou coa concelleira de Seguridade foi implementar máis presenza policial na zona onde sucederon os altercados”, detalló.

El teniente de alcalde aseguró que, tras los hechos del pasado domingo y la adopción de estas medidas, actualmente no se están registrando nuevos problemas en el entorno. “Neste momento a situación está tranquila”, afirmó.

Desde el gobierno local reiteran que el refuerzo de la vigilancia busca garantizar la seguridad en Telleiras mientras la Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido.