La pescadería de Ucha reabre sus puertas tras su transformación en un moderno gastromercado

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La pescadería del mercado de Ucha, en el barrio de A Magdalena, ha reabierto sus puertas este martes tras finalizar las obras de rehabilitación y reconversión del espacio, una actuación promovida por el Concello de Ferrol y cofinanciada por la Xunta de Galicia. La intervención permite modernizar las instalaciones, mejorar las condiciones de los operadores y avanzar en la puesta en marcha de un nuevo gastromercado vinculado al producto fresco y de proximidad.

A la reapertura asistieron el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz; la concejala de Mercados, Maica García, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que pudieron conocer el resultado de una actuación que cambia por completo la distribución y las condiciones de esta nave del mercado.

Diez puestos renovados y una nueva distribución

La actuación ha permitido reorganizar los puestos de la pescadería, con el objetivo de aprovechar mejor el espacio disponible y ofrecer unas instalaciones más cómodas tanto para los profesionales como para los clientes.

La concejala de Mercados explicó que la pescadería cuenta con un total de diez puestos, cuyas dimensiones se han establecido teniendo en cuenta los espacios de los que disponían anteriormente los operadores. Dos de los negocios que se encontraban en las mesas de la parte central han pasado ahora a los laterales, dejando libre el corredor central.

Además, algunos puestos han ganado superficie y también se han recuperado espacios que anteriormente permanecían cerrados, como los destinados a cámaras de hielo. De esta manera, toda la zona lateral queda aprovechada y desaparecen los huecos vacíos que existían antes de la rehabilitación.

Javier Díaz destacó especialmente la colaboración entre el Concello y la Xunta para poder desarrollar este tipo de proyectos. “Ese traballo interadministrativo entre administracións é tan necesario para que as obras saian e para que unha cidade saia forte, como é o caso de Ferrol”, señaló.

El teniente de alcalde incidió también en la apuesta por los productos del mar y por las personas que trabajan diariamente en el mercado. “Queremos dar un cariño principal ao noso produto, ao peixe e ao marisco, pero, sobre todo, un cariño especial aos operadores, aos que están aquí todos os días traballando”, afirmó.

Díaz subrayó que la reforma permite mejorar las condiciones de los profesionales, especialmente de aquellos que anteriormente desarrollaban su actividad en la zona central y que ahora disponen de nuevos puestos laterales. También destacó las mejoras destinadas a los usuarios que acuden diariamente a realizar sus compras.

El gastromercado podría estar funcionando antes de finalizar el año

La reapertura de la pescadería supone un nuevo paso en la transformación del mercado de Ucha, aunque todavía queda pendiente la puesta en funcionamiento de la zona gastronómica.

El Concello trabaja actualmente en los últimos remates de las instalaciones y en la elaboración de los pliegos que regularán la concesión del gastromercado. El objetivo municipal es atraer el mayor número posible de ofertas antes de adjudicar la explotación del espacio.

Según explicó Maica García, expertos en la materia están preparando los pliegos técnicos, en los que se deberán concretar cuestiones como las condiciones de la concesión o los horarios de apertura.

La previsión del gobierno local es que la zona gastronómica pueda entrar en funcionamiento antes de que finalice este año.

El planteamiento contempla que los clientes puedan adquirir producto en los propios puestos del mercado y posteriormente degustarlo en el espacio gastronómico. También está prevista la instalación de mesas y una terraza exterior vinculada a esta nueva actividad.

La Xunta destaca la apuesta por el producto de proximidad

Martina Aneiros calificó la reapertura como un día importante para Ferrol y puso en valor el resultado de una actuación que contó con financiación autonómica a través de una subvención de la Xunta de Galicia.

La delegada territorial recordó el estado en el que se encontraba la nave antes de la intervención y destacó la transformación experimentada durante los últimos meses. En este sentido, incidió en que desde la Administración autonómica se busca favorecer la dinamización de las plazas de abastos y potenciar el producto local.

“Temos un produto de calidade, un produto de proximidade que temos que potenciar”, manifestó Aneiros, que felicitó al Concello por el resultado de las obras y destacó que los nuevos espacios permiten ofrecer unas mejores condiciones a los operadores.

La representante de la Xunta también tuvo palabras para los profesionales de la pescadería, a los que agradeció la paciencia mostrada durante los meses que duraron los trabajos y la situación provisional que tuvieron que afrontar.

Tras la reapertura de la zona de venta de pescado y marisco, el siguiente objetivo será completar la puesta en marcha del gastromercado, con el que se pretende incorporar una vertiente gastronómica a uno de los mercados de referencia del barrio de A Magdalena.