Asotrame lleva a Equiocio Ferrol su mensaje a favor de la donación de la médula ósea

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Asotrame se suma a la celebración del 35 aniversario de Equiocio Ferrol. Tras varias ediciones con una presencia testimonial, la Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas vuelve a participar del escaparate que ofrece el certamen hípico y de ocio familiar para proyectar su mensaje en favor de la donación de médula ósea.

La entidad ofrece este viernes, 7 de agosto, a partir de las 20.00 horas, la charla “Como salvar una vida a coste cero”. En la sesión, que tendrá lugar en el espacio reservado para las entidades sociales, se incidirá en la importancia vital de sumar nuevos donantes de médula ósea para salvar la vida de pacientes con cánceres hematológicos (leucemias, linfomas…) que, tras fracasar otros tratamientos, precisan un trasplante para salir adelante.

Durante la charla, Raquel Pichel, educadora social de la entidad, repasará y desmontará algunos mitos existentes sobre el proceso de donación, un gesto anónimo, altruista y universal que, en el 90% de los casos, es similar a una donación de sangre por aféresis para conseguir algún componente en concreto.

Por tanto, ni entraña peligro algún ni resulta doloroso. La acción de sensibilización, realizada con el apoyo de Diputación de A Coruña, permitirá además a quien asista al encuentro saber un poco más acerca de la actividad que desarrolla Asotrame para acompañar a pacientes y familiares durante la enfermedad, tratando de mejorar su calidad de vida, así como para impulsar la investigación.