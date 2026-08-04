Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal celebran la inversión de Indra en As Pontes

4 agosto, 2026 Dejar un comentario 470 Vistas

Foto archivo/Fachada de la sede de Indra, a 25 en Alcobendas, Madrid (España)/ Eduardo Parra EP

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) ha valorado «muy positivamente» el anuncio de la implantación de una planta de producción de vehículos militares de INDRA en la localidad coruñesa de As Pontes, que consideran «una inversión estratégica que contribuirá al desarrollo industrial, tecnológico y económico de toda la comarca».

Tal y como han apuntado los empresarios de la zona, el proyecto contempla una inversión de 18 millones de euros y la creación de entre 70 y 120 empleos directos, además de generar oportunidades para las empresas auxiliares vinculadas al metal, la ingeniería, la logística, los servicios industriales y las nuevas tecnologías.

Para COFER, esta decisión supone «un importante respaldo al potencial industrial» de As Pontes y de Ferrolterra, «reforzando el posicionamiento del territorio como uno de los principales polos industriales, tecnológicos y de defensa del noroeste peninsular».

Además, ha señalado que la llegada de Indra tiene un efecto tractor, «capaz de atraer nuevas inversiones, favorecer la implantación de empresas complementarias y generar empleo de calidad y estable».

Tras este anuncio, la organización empresarial considera fundamental que todas las administraciones trabajen de forma coordinada para facilitar el desarrollo del proyecto, agilizando los procesos necesarios y garantizando las infraestructuras y servicios que permitan maximizar su impacto en la economía local.

 
 
 

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