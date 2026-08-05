Navantia publica en su Portal de Empleo 131 plazas para titulados superiores

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Navantia ha publicado desde el mes de julio en su Portal de Empleo un total de 131 vacantes destinadas a ingenieros, graduados y otros técnicos superiores para reforzar sus equipos en todas sus áreas geográficas, de acuerdo con el crecimiento de la actividad de la compañía y con las necesidades derivadas de su transformación tecnológica y de la ejecución de sus programas.

Hasta el 15 de septiembre están abiertas a recibir candidaturas un total de 46 plazas en la Bahía de Cádiz (31 en San Fernando, 11 en Puerto Real y 4 en Cádiz), 12 en Cartagena (Región de Murcia), 51 en Ría de Ferrol (A Coruña) y 22 en Madrid.

Este pasado martes se han publicado un total de 46 plazas destinadas a los centros de Bahía de Cádiz para personas con titulaciones de ingeniería y otras del ámbito de la gestión económica. Desde 2019, los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz han incorporado a 1.166 personas a su plantilla.

Por su parte, en Cartagena se ofertan 12 plazas orientadas principalmente a perfiles tecnológicos e industriales vinculados al Negocio de Submarinos. La convocatoria incluye especialistas en áreas como ciberseguridad industrial, seguridad digital, Cloud y DevOps, arquitectura de datos, sistemas logísticos inteligentes, materiales, control y simulación, gestión de programas, producción y tecnologías asociadas al hidrógeno.

También incorpora una plaza de Medicina del Trabajo y perfiles científicos relacionados con disciplinas como matemáticas y física. Desde 2019, el centro ha sumado más de 500 incorporaciones.

En Ría de Ferrol, Navantia cuenta con 51 vacantes para titulados superiores con una experiencia mínima de cuatro años. Los puestos se concentrarán principalmente en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas. Desde 2019, los centros de la ría de Ferrol han incorporado a más de 900 profesionales, en línea con el incremento de la carga de trabajo y la evolución tecnológica de los programas.

En Madrid, las vacantes incluyen 15 puestos junior y 7 senior, en especialidades como ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica, informática o telecomunicaciones. También se ofertan posiciones vinculadas al ámbito de gestión económica y empresarial, así como de otras titulaciones universitarias. Desde 2019, el centro de Madrid ha incorporado a 225 personas a su plantilla.

Estas contrataciones contribuirán a reforzar capacidades clave para el diseño, construcción, integración y sostenimiento de sistemas navales de alta complejidad, así como para el desarrollo de los programas actuales y futuros de la compañía.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través de la web de empleo de Navantia, (https://empleo.navantia.es), hasta el 15 de septiembre a las 12:00 horas. La compañía recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada convocatoria y asegurarse de que toda la documentación requerida esté correctamente incorporada en la plataforma antes de completar la inscripción.