Ferrol mantiene las medidas de precaución ante el descenso del nivel del embalse de As Forcadas

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El Concello de Ferrol mantiene las medidas de precaución para garantizar el abastecimiento de agua ante el descenso del nivel del embalse de As Forcadas. Pese a las tímidas lluvias registradas durante los últimos días, desde el gobierno municipal consideran necesario continuar con las recomendaciones de ahorro, aunque aseguran que, por el momento, existe agua suficiente.

El teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz, se refirió este martes a la situación del embalse y recordó las medidas adoptadas previamente por el Concello a través de un bando de Alcaldía destinado a promover un consumo responsable de agua.

El Concello pide mantener la precaución pese a las últimas lluvias

Las precipitaciones de los últimos días no modifican, por ahora, el criterio del gobierno municipal. Díaz incidió en la necesidad de continuar actuando con prudencia mientras no se produzca un cambio claro en la tendencia del embalse.

“Temos que ser precavidos, hai que ter precaución. Desde a Alcaldía publicouse no seu día un bando coas medidas para garantir o abastecemento de auga”, señaló el teniente de alcalde.

Díaz reconoció que las últimas jornadas han dejado algunas precipitaciones, aunque considera que las medidas deben mantenerse. “Estes últimos días choveu algo, polo tanto temos que manter esa mesma precaución, pero de momento hai auga suficiente e temos que seguir con esas medidas para que non haxa ningún tipo de problema”, explicó.

La situación continuará, por tanto, bajo seguimiento ante la posibilidad de que las precipitaciones resulten insuficientes y el nivel de As Forcadas siga descendiendo.

Se tomarán nuevas medidas si el nivel continúa bajando

Preguntado por la posibilidad de que un descenso más acusado pueda llegar a generar dificultades para la potabilización del agua, Javier Díaz evitó anticipar ese escenario y confió en que el embalse no alcance niveles que puedan comprometer el servicio.

“Esperemos non chegar a ese nivel. En todo caso, se se chega, tomaranse todas as medidas necesarias para que non haxa ningún tipo de problema no consumo de auga”, afirmó.

Desde el Concello insisten así en que, aunque actualmente no existen problemas para garantizar el suministro, la evolución de las reservas obliga a mantener una política de prudencia y ahorro hasta que las condiciones meteorológicas permitan revertir la tendencia.

Las empresas que trabajan para el Concello reducen el consumo de agua

Las medidas de ahorro también se están aplicando a las empresas encargadas de prestar diferentes servicios públicos municipales. La Concellería de Servizos había avanzado la petición de reducir la utilización de agua en aquellas tareas en las que fuera posible disminuir su consumo.

Díaz confirmó que esta indicación ya ha sido trasladada a todas las empresas que trabajan para la Administración local y aseguró que la utilización de estos recursos se ha reducido de manera notable.

“Así se notificou a todas as empresas que prestan servizos para o Concello. A utilización de auga ou recursos diminuíu notablemente e seguiremos así ata que a tendencia cambie”, indicó.

El Concello mantendrá de este modo las medidas preventivas mientras el nivel de As Forcadas continúe descendiendo, a la espera de que las lluvias permitan mejorar las reservas del embalse y modificar la actual tendencia.