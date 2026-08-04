Equiocio Ferrol, Coca-Cola y Asociación Chelonia impulsan una jornada de limpieza en as Cabazas tras el certamen

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Abierta la inscrición para participar en esta acción de voluntariado ambiental.

Con el foco puesto en el día después de Equiocio Ferrol, la organización del certamen impulsa, un año más, en colaboración con la Asociación Chelonia y Coca-Cola, y en el marco de la iniciativa “Mares Circulares”, una acción de sensibilización y recogida de residuos en el Campo de As Cabazas (Covas). El objetivo, borrar toda huella de la celebración del evento hípico y de ocio familiar en el espacio natural que le sirve de escenario. La jornada de limpieza, para la que está abierto el plazo de inscripción, tendrá lugar el jueves 13 de agosto.

La iniciativa constará, como en ediciones anteriores, de una charla, destinada a dar a conocer las funciones de los océanos y a crear conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de reducir el impacto humano en medio acuático (pilares del proyecto “Mares Circulares”) y de una jornada del voluntariado ambiental.

Con el objetivo de llegar al máximo de gente posible, en esta ocasión, la sesión divulgativa, impartida por Antonio Castro, director de proyectos de la Asociación Chelonia, tendrá lugar durante la celebración de Equiocio. La propuesta, abierta al conjunto de visitantes, está programada para el jueves 6 de agosto, a partir de las 16.30 horas, en el Espacio de Equiocio Social- Sonoterapia.

Mientras, la jornada de voluntariado está prevista para el jueves de la próxima semana, manteniéndose el plazo de inscripción abierto hasta el lunes 10 de agosto. Para participar habrá que anotarse a través del formulario en línea accesible desde la web y desde las redes de Equiocio Ferrol.

La sesión de limpieza se desarrollará el día 13, de 10:30 la 13:00 horas y en ella los participantes tendrán que detectar, retirar, y clasificar los distintos residuos que se encuentren en el entorno de la pista de competición de As Cabazas para su posterior gestión. Más allá de la acción puntual, que permitió en 2025 retirar 320 kg de residuos, se trata de concienciar a las personas participantes sobre la necesidad de promover cambios e innovaciones en el modelo productivo, de consumo y de gestión de residuos con la vista puesta en la urgente transición hacia un modelo de economía circular.

Mares Circulares

Mares Circulares es el programa más ambicioso de Coca-Cola, desarrollado en España y Portugal, para la limpieza de espaldas y fondos marinos, la sensibilización de la ciudadanía y el fomento de la economía circular a través del apoyo de soluciones y tecnologías innovadoras que luchan contra el problema de la basura marina. Coca-Cola da así un paso más en sus esfuerzos por contribuir a la conservación del planeta y en su compromiso de recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercializa.

Equiocio Ferrol, que se celebra del 6 a 9 de agosto, contará en su edición 35 aniversario como principales patrocinadores con la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Ayuntamiento de Ferrol, Diputación de A Coruña, así como con Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Hay que sumar además las colaboraciones de Universidade da Coruña, Deporte Gallego, JRilo, Sogama, Federación Hípica Gallega, Pavo y la Comunidad de montes vecinales en mano común Covas-Esmelle, Espacio Návitas y Bcen.