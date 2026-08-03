Agenda para este martes, día 4 de agosto, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL MARTES-«A menudo pienso que la noche está más viva y más rica de colores que el día”. (Vincent van Gogh).».

–Semana de la Lactación Materna

–-Quedan 149 días para finalizar el año

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de San Juan Bautista María Vianney , el cura de ARS. Santos Perpetua, Eleuterio y Reinaldo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 4 de agosto?. Leo.

TAL DÍA COMO HOY

(1526)-Muere Juan Sebastián Elcano, marinero y explorador vasco que participó en la primera expedición que dio la vuelta a la Tierra, como capitán desde la muerte de Magalhães en 1521.

(1883)- LLega a la Coruña el primero tren directo desde Madrid, quedando así Galicia comunicada por ferrocarril con la meseta. La inauguración oficial se retrasó a septiembre pues este tren de 4 de agosto fue una prueba.

(1884)-Nació en Ferrol Manuel de Vierna y Belando. Almirante de la Armada.

(1897)-Nació en Ferrol Juan Oriol García. Director de cine.

(1907)-En La Coruña, se publica el primer ejemplar de la revista A Nosa Terra.

(1909)-Nació en Ferrol Xosé María Pérez Parallé, que firmaba con frecuencia como Xosemaría Pérez Parallé, (+ en Fene el 1 de noviembre de 1987). Fue un maestro, poeta y escritor gallego.

(1944)- Son capturados en Ámsterdam (Holanda), por la Gestapo nazi Anna Frank y su familia.por la Gestapo. Anna morirá de tifus en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su diario se convertirá en el testamento literario de los 6 millones de judíos que sufrieron el Holocausto.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Cedeira, en la plaza de Galicia al lado de la parada del bus. De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Este martes 4 de agosto en Ferrol el tiempo estará marcado por intervalos nubosos y probabilidad de chubascos débiles, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 22°C o 23°C de máxima.

Estado de la mar y litoral

Si tienes pensado acercarte a la costa o a playas abiertas como Doniños, las condiciones previstas son las siguientes:

Oleaje: Se espera un oleaje moderado, con olas que rondarán 1 metro de altura y un período de unos 9 segundos.

Viento: Predominará el viento flojo a moderado de componente suroeste, con velocidades medias de unos 11 a 18 km/h y rachas máximas que podrían alcanzar los 27 km/h por la tarde.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C.

Mareas: La marea baja se registrará de madrugada a las 02:25 h (0,8 m)

EN EL CONCELLO

9.00h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la reapertura de la nave de la pescadería de Ucha.

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

11.30h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y Chiqui Barros presentan la XXI edición del Campus Chiqui Barros. (Sala de comisiones).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

9,00 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la reapertura de la nave de la pescadería de Ucha (Mercado de A Magdalena).

11,30 h.- El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López, visitará el banco de leche del área sanitaria, situado en la unidad de pediatría (1º andar), con motivo de la Semana de la Lactación Materna. En el Hospital Arquitecto Marcide (avenida de la Residencia, s/n).

En Cedeira

10,30 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará los trabajos arqueológicos que se están a llevar cabo en el castro do Sarridal.

FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

A Capela

Martes 4 de Agosto, comienza la fiesta en el municipio de A Capela en honor a Nosa Señora das Neves con la celebración, desde las 23.00 horas, de una gran verbena con grupo Eureka y DJ SJ y Nacho redes DJ.

Miércoles 5, en esta jornada habrá misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A continuación los presentes podrán disfrutar de la sesión vermú con la orquesta Principal.

Por la noche, verbena con la orquesta Principal y el grupo Pasión.

Jueves 6, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por el grupo Alaska, formación que también animará la verbena junto a la orquesta El Combo Dominicano.

En Pontedeume

Pontedeume se sumerge un año más en el mundo de la ilusión y el asombro con la celebración de su XVI Festival de Maxia, que tendrá hasta al 6 de Agosto. Todas las actuaciones programadas tendrán lugar en la céntrica Plaza Rosalía de Castro.

Hasta el jueves 6, el festival mantendrá un esquema diario continuo con tres pases cada jornada:

A las 13:00 horas se ofrecerá la sesión matutina de magia na rúa bajo el título «50 años».

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Mago Antón presentará su espectáculo «La vuelta a Galicia en 313 municipios».

Finalmente, cada una de estas jornadas concluirá a las 22:00 horas con una nueva sesión nocturna del espectáculo «50 años».

De forma paralela, el festival extenderá la magia a las distintas parroquias del municipio, con actuaciones que tendrán lugar diariamente a las 19:30 horas en sus respectivos locales sociales.

El martes 4, el Mago Charlangas repetirá con «A Temporal» en el Local Social de Ombre y Charly Braun presentará «A igualdade é cousa de maxia» en el Local Social de Campolongo.

El miércoles 5, el Mago Charlangas actuará en el Local Social de Olmo con «A Temporal», y Charly Braun entretendrá a los asistentes en el Local Social de Boebre con «Hotel Transilvania».

Finalmente, la programación en las parroquias concluirá el jueves 6 en el Local Social de Andrade, donde Charly Braun presentará su espectáculo «Charly Potter e a Escola de Maxia».

MUESTRA DE TEATRO EN CARIÑO

Nueva edición de esta muestra de teatro que se llevará a cabo hasta el 8 de Agosto en diferentes espacios como la Praza da Pulida y el Auditorio Municipal.

El martes 4 de agosto, el pase matinal de las 12:00 horas estará dedicado al circo y la comedia familiar con Crunch 2 de la Compañía Muu, repleto de acrobacias, equilibrios y malabares. En la sesión nocturna de las 22:00 horas, Producións Teatrais Excéntricas llevará al escenario la sátira e ironía de Mofa e Befa: Os dous de sempre.

El miércoles 5 de agosto, el Auditorio acogerá a las 12:00 horas la función familiar Berenguela na gaiola, a cargo de Galeatro y Xarope Tulú. Ya por la noche (22:00 horas), la creadora Mariña Lestón presentará Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio.

El jueves 6 de agosto continuará la programación con la narración oral de Tarabela Creativa y su propuesta Tarabela Ambulante a las 12:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, la compañía De Ste Xeito representará la comedia Feminísimas, que aborda los debates del feminismo contemporáneo con un enfoque ágil e irónico.

El viernes 7 de agosto reunirá música, humor y monólogos. A las 12:00 horas, Píscore ofrecerá su aclamado Concerto Singular, apto para todos los públicos. Por la noche, a las 22:00 horas, el reconocido actor y humorista Carlos Blanco se subirá a las tablas del Auditorio con el monólogo A Penúltima.

La clausura del certamen se celebrará el sábado 8 de agosto regresando a los escenarios al aire libre en la Porta da Pulida y con entrada gratuita. A las 13:00 horas, la compañía A Vela Circo deleitará a las familias con el espectáculo Enredos, mientras que el ilusionista Joshua Kenneth cerrará la XLVIII edición a las 22:00 horas con su show de magia Degustación de imposibles.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.