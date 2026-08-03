El PSOE reclama al Concello de Ferrol soluciones a las quejas vecinales registradas durante el segundo trimestre

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha reclamado este lunes al gobierno local que realice un seguimiento efectivo de las denuncias y quejas presentadas por los vecinos a través del Canal de Sugerencias y Reclamaciones. El concejal Julián Reina sostiene que el informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 refleja problemas que continúan sin una solución definitiva en diferentes barrios de la ciudad.

El edil recuerda que el gobierno municipal adquirió en el pleno del pasado mes de mayo el compromiso de mejorar el seguimiento de estas incidencias y considera que los datos correspondientes a abril, mayo y junio evidencian que todavía existen numerosas demandas pendientes.

Reina también reclama cambios en el funcionamiento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para garantizar, según defiende, una mayor participación de los grupos de la oposición y su acceso a la información.

Mantenimiento, limpieza y zona rural concentran buena parte de las quejas

Según el análisis realizado por el PSOE a partir del informe municipal, el área de Servicios, Obras, Limpieza y Zona Rural acumula el mayor volumen de reclamaciones.

Entre las incidencias figuran desperfectos en calles y aceras, con baldosas sueltas en puntos del Ensanche A, Esteiro y O Inferniño, además de peticiones relacionadas con baches, desbroces y señalización en A Graña y Canido.

La limpieza y la gestión de residuos también aparecen entre los asuntos más repetidos. El PSOE cita reclamaciones en calles de A Magdalena como Rubalcava y Galiano, además de Caranza, Españoleto, en Esteiro, y el parque de O Bertón, en San Xoán, donde se han comunicado problemas relacionados con vertidos.

En las parroquias de Mandiá, Doniños, Covas y Santa Cecilia, las demandas se centran principalmente en el desbroce y mantenimiento de caminos, control de plagas y saneamiento.

Reclamaciones sobre seguridad y movilidad

En materia de Seguridad, Movilidad y Protección Ciudadana, el informe recoge peticiones para incrementar la presencia policial nocturna ante vertidos ilegales y conductas consideradas insalubres en Pazos, en Mandiá.

También aparecen reclamaciones relacionadas con problemas de convivencia en la plaza de España y Recimil, así como demandas sobre la seguridad en el entorno de determinados establecimientos de ocio o actividades presuntamente sin licencia en Caranza y A Magdalena.

A estas cuestiones se añaden quejas relacionadas con la movilidad, entre ellas la reducción de carriles o la ausencia de determinados servicios vinculados al uso de bicicletas en zonas del Puerto y Caranza.

El PSOE pone el foco en las esperas para realizar trámites municipales

Otro de los aspectos destacados por los socialistas es el funcionamiento de los servicios de Estadística, Registro y Atención Ciudadana. Según expone Reina a partir de las reclamaciones presentadas, existen quejas por retrasos en la expedición de certificados de empadronamiento y convivencia, esperas prolongadas para realizar gestiones vinculadas a herencias o extranjería y dificultades para contactar telefónicamente con determinados servicios municipales.

Los vecinos también habrían trasladado su malestar por los tiempos de espera incluso cuando disponen de cita previa.

Arbolado, parcelas y accesibilidad entre las quejas urbanísticas

En Urbanismo y Medio Ambiente, las reclamaciones recogidas se refieren al mantenimiento y poda del arbolado y de las zonas verdes en barrios como Angustias, Caranza y O Inferniño.

También figuran controversias relacionadas con obras y talas, como las realizadas en la plaza Rosalía de Castro, además del estado de parcelas privadas que, según las quejas, podrían generar riesgo de incendios o problemas de plagas en San Xoán y Santa Cecilia.

La accesibilidad constituye otro de los asuntos señalados, con reclamaciones relacionadas con vallados y terrazas en Canido.

Embargos, impuestos y edificios municipales

En el área económica, el PSOE destaca reclamaciones por supuestos errores en embargos sin comunicación previa y retrasos en la resolución de exenciones relacionadas con impuestos como el IVTM o el IBI.

El análisis socialista también recoge quejas vinculadas a equipamientos culturales municipales, entre ellas cuestiones de mantenimiento en el Auditorio de Ferrol o la reducción del espacio disponible para consultas en el Archivo Municipal.

Ante este balance, Julián Reina exige al gobierno local que dé continuidad a las reclamaciones hasta comprobar que las incidencias han sido resueltas y reclama al alcalde que “respete as regras democráticas e permita traballar á oposición” en la comisión encargada de supervisar las sugerencias y reclamaciones ciudadanas.