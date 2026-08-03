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Las viviendas visadas en la ciudad de Ferrol crecen con fuerza y avanzan un espectacular 537% durante el primer semestre de 2026. avanzan un espectacular 537% durante el primer semestre de 2026. Así lo confirman los datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), que preside Carlos Mato. Los expedientes de obra, que incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones, crecen, aunque con moderación _4,88%_ en el Concello de Ferrol de enero a junio de este año. Y sube también el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) en la primera mitad de 2026 en toda la provincia. Esta es la radiografía del sector constructor en lo que va de año, según datos del COATAC.

El sector de la construcción en el primer semestre de 2026 se muestra dinámico. Y no parecía eso con los datos del primer trimestre del año en la mano, cuando la ciudad de Ferrol registró solo el visado de 3 viviendas nuevas. Ahora, la situación es completamente diferente. En el segundo trimestre se visaron 48 viviendas. Y el total del semestre contabilizan 51 viviendas nuevas visadas, según datos del COATAC, frente a los ocho visados registrados en los seis primeros meses de 2025. El avance: un espectacular 537 por ciento. Por primera vez en los últimos años, incluso desde antes de la pandemia de la Covid19, las viviendas visadas en los seis primeros meses del año superan en la ciudad de Ferrol el medio centenar de unidades.

“Ahora sí, desde el COATAC, percibimos que la obra nueva está ejerciendo ya como el motor del sector constructor”. El presidente del COATAC destaca que “los datos son reflejo de una realidad que percibimos en nuestro trabajo profesional diario”. Carlos Mato asegura que los visados de obra nueva “ya plasman la apuesta firme y decida de la iniciativa privada y del sector público por impulsar la oferta de vivienda”. “Nuestros datos corroboran el esfuerzo por alcanzar el reto de Administraciones, promotores y constructores para resolver el problema del acceso a la vivienda”, afirma el presidente del COATAC.

Viviendas en la provincia de A Coruña

El visado de nuevas viviendas a construir registradas en la provincia de A Coruña marcó una leve caída del 6,1 por ciento. En el primer semestre de 2025 se visaron 1.096 en todo el territorio provincial, frente a las 1.029 viviendas del primer trimestre de este año. Las viviendas visadas de enero a junio en los últimos siete años solo superaron las mil unidades en la primera mitad de 2024, de 2025 y de 2026; según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña.

Carlos Mato, para mantener la salud del sector de la construcción, reitera, una vez más, que debe combinarse la apuesta por las nuevas promociones y por la rehabilitación. “La recuperación de inmuebles vacíos es también parte de la solución al problema de la vivienda”. A su juicio, “así conseguiremos relajar los precios de la vivienda nueva y a evitar tensiones en los alquileres”.

Expedientes de obras

Los expedientes de obras, que reflejan toda intervención relacionada con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en el municipio de Ferrol en el primer semestre de 2026 subió un 4,88%, al pasar de los 41 expedientes de los seis primeros meses de 2025, a los 43 expedientes de enero a junio de este año, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña.

Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña bajaron. Y lo hicieron un 2,65%. En el primer semestre de 2025 se visaron 868 obras. Y en el mismo periodo de este año, 845 expedientes de obras en toda la provincia Los expedientes de obras incluyen, por ejemplo, desde la reforma de un local o la rehabilitación de una vivienda hasta la ejecución de un edificio o la construcción de una vivienda unifamiliar.