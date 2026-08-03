El Concello de Ferrol destina 40.000 euros al Museo de Historia Natural para apoyar su actividad y conservación

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El Concello de Ferrol destinará 40.000 euros a apoyar el funcionamiento del Museo de Historia Natural de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), uno de los principales espacios de la ciudad dedicados a la divulgación, investigación y conservación del patrimonio natural.

La junta de gobierno local aprobó este lunes la concesión de la subvención, que permitirá contribuir al mantenimiento de las instalaciones y respaldar la labor que desarrolla la entidad en materia de conservación de la biodiversidad, educación y sensibilización ambiental.

Décadas de trabajo detrás de sus colecciones

El Museo de Historia Natural reúne una amplia colección relacionada con la fauna y la flora gallegas, además de fondos dedicados a la geología, la astronomía y los fósiles.

Las piezas expuestas y los fondos científicos son fruto de décadas de recopilación, investigación y conservación por parte de la Sociedade Galega de Historia Natural. Entre ellos se encuentran ejemplares singulares y materiales de especial interés científico y divulgativo.

El Concello destaca que se trata del único equipamiento de estas características existente en Ferrol y pone en valor tanto su vertiente museística como las actividades educativas, culturales y de investigación que desarrolla a lo largo del año.

Una biblioteca especializada en naturaleza

Las instalaciones albergan también la Biblioteca da Natureza, el único fondo bibliográfico especializado en esta materia existente en el municipio.

La biblioteca figura como Biblioteca Especializada en el registro de la Xunta de Galicia y dispone de un catálogo que puede consultarse tanto en línea como presencialmente en sus instalaciones.

La aportación municipal busca garantizar la continuidad de estas actividades y favorecer la conservación y divulgación del patrimonio natural y de la biodiversidad, además de acercar a la ciudadanía un mayor conocimiento de los valores naturales y culturales del territorio.