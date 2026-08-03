Nuestras gentes-Xosé María Pérez Parallé, un amante de su tierra

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Xosé María Pérez Parallé nació el 4 de agosto de 1909 en Ferrol, en el barrio de Canido-( + Barallobre, Fene, 1 de noviembre de 1987)

Cursó estudios de Filosofía y Letras, Derecho y Magisterio en Santiago, ciudad en la que colabora en diferentes publicaciones y “pone el nombre” de la revista “Abrente” de la que fue cofundador junto a Filgueira Valverde y otros escritores.

En Ferrol participa en “Renovación”, semanario republicano de izquierdas y en las actividades del Centro Obrero de Cultura. Durante bastante tiempo se dedica a la enseñanza y da clases en el Centro de Enseñanza General.

A partir de los años sesenta inicia una importante labor cultural como conferenciante y dinamizador del “Día das Letras Galegas“, en el Círculo Mercantil de Fene. Pero lo más destacable de él es su creación poética, muy abundante, de la que gran parte de ella permanece inédita.

Fue uno de los poetas gallegos más galardonados. Ya en el año 1935 logra un diploma de mérito en el “Certamen del Trabajo”. En Betanzos recibe otro premio por su obra “Mariñanas dun bardo segrel do Penedo”. En 1964 la radio-televisión francesa le concede dos distinciones por unos poemas contenidos en su libro “Cartafol da saudade” que estaba prologado por Filgueira

Valverde. En julio de 1967 es el ganador del concurso de poesía “Festa da cantiga” organizado por la comisión del IX Festival de A Coruña y la comisión de fiestas de la ciudad. En los Juegos Florales de Pamplona recibe el primer premio por un poema de su volumen “Dorna romeira”. «Non falarei, non” es un poemario premiado en Guimaraes (Portugal) en 1975. En este mismo año escribe “Esteiro: Saga romancera de un barrio perdido”. En 1990 aparece su obra póstuma “Chanteiros” y en 1995 “Poemas, Cantigas «

Autor de uno de los más populares “Esconxuros da Queimada”, “lume, lumiña….”, fue letrista de numerosas canciones de rondallas y también de temas infantiles para el certamen “Cantareliña”.

El popular segrel, de versos sencillos y de poca complejidad, padre del ceramista Pérez Porto, muere en Barallobre, Fene, el 1 de noviembre de 1987, donde residía desde hacía años, trabajó en Astano donde se ocupó tanto de la formación de los aprendices del astillero como de otro tipo de tareas, entre ellas, la administración de uno de los departamentos desde los que se distribuía el material de oficina

El concello de Ferrol lo nombró “hijo predilecto” y una calle de su barrio de Canido lleva su nombre, como también la biblioteca municipal de Fene y un banco de la plaza del “Caminante desconocido”.

Desde el año 1987 el Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene convoca el Premio Nacional de Poesía Xosémaría Pérez Parallé, un certamen literario anual como homenaje a Xosé María Pérez Parallé el día de su fallecimiento, el 1 de novembro.

“Esconxuro para a queimada”

–“Lume lumiña que verde camiña/a fraga á lareira e faise lumieira./Lume de quentura; para a nosa fartura,/lume benzoada, que arrodea á queimada.

-Píngota de orvallo en folla de carballo;/ auga do fervedeiro para a masa do forneiro;/ cerqueira de lume sen trasno nin fume,/nin bruxa chuchona, nin meiga dentona.

–Rolar muiñeiro, chiscar faisqueiro,Moxena lumiosa, vagalume rosa,//Arco das vellas que aleda ás nenas;

/Raioliña do lusco que morre no fusco.

-Viradoira lus, fagámo-la crus:/ polo ar da sorte que escorrenta á norte./ Pola auga da vida que sanda a ferida/

pola herba moura que busca a tesoura./ Pola pedra do raio que mata ó meigallo.

-Lume, lume, lume, lume lumeada,/ para aloumiñar a queima queimada,/ Na vira virada deste borbullar

-Polo San Silvestre de pau de alcipreste;/ chaga de San Roque, can e palitroque;/ polo San Andrés e polo San Iago,/ Nun revira vés … , queimada te fago ……e queimada és!