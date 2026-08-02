El Racing estrena la pretemporada con victoria en Vilalonga (0-3)

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M.V.

El equipo de Javi Vázquez superó con claridad al conjunto de Preferente Galicia en la celebración del Trofeo Impernoroeste, en lo que fue la primera de las seis citas amistosas que afrontará el Racing este mes de agosto, antes del debut liguero en Getxo el sábado día 29 del presente mes. Los goles racinguistas fueron obra de Unai Ropero, Édgar Pujol y del juvenil. Adrián Martínez.

Dos goles en la primera mitad

Salió el Racing con la presencia en el once titular del juvenil Pedro Bravo acompañando a Fabio en el centro del campo y del jugador del Somozas, Rubo, que alternó los dos extremos del ataque. Causaron baja en este partido por lesión Álvaro Juan, Esquerdo y Álvaro Ramón. El Racing presentó un 4-2-3-1 y con Roberto Arroyo en la punta del ataque. Dominaron los verdes ante un conjunto de Preferente Galicia, llegando el 0-1 en el minuto 10, al finalizar con acierto el mediapunta, Ropero, un buen envío desde la derecha del lateral, Migue Leal. Posteriormente, sería el lateral izquierdo Saúl quien remataría desviado.

En el minuto 30, el central Pujol cabeceaba a la red un buen envío desde un saque de esquina por parte de Saúl para poner el 0-2 con el que se llegaba al tiempo de descanso. El propio Pujol gozó posteriormente de una buena ocasión, al igual que el extremo Dani Ojeda, quien también pudo marcar. Funcionó la presión alta del Racing, así como lo ensayado en fase ofensiva durante la semana, aunque hay que tener en cuenta que el Vilalonga milita tres categorías por debajo de los verdes. Con todo, los locales tuvieron dos buenas ocasiones en las que obligaron a trabajar al meta racinguista, Lucas Díaz.

Gol de canterano para cerrar la victoria

Muchos cambios en ambos equipos para afrontar toda la segunda mitad, destacando la entrada de Jesús Bernal, quien volvió a vestir la camiseta verde.

La primera ocasión visitante fue para el central Ger Nóvoa, aunque el balón se le marchó fuera al jugador de Xinzo. Posteriormente, Arroyo estaba cerca de anotar. Los jóvenes mostraron su hambre en el tramo final; el extremo llegado del Athletic, Endika Buján, hizo una jugada memorable, aunque sin premio final. El atacante del Somozas, Rubo, asistió para Azael, quien no pudo marcar. En los últimos minutos, el jugador juvenil Adrián Martínez hacía el 0-3 aprovechando una nueva asistencia de gol de Saúl. Con victoria por tres goles de renta cerraba el Racing su primera cita amistosa del verano, donde lo más importante fue que no hubo ningún lesionado, más allá de unas molestias en el tobillo de Álvaro Ramón en el calentamiento.

El miércoles, partido en Maniños ante el Bergantiños

La próxima cita amistosa para los de Javi Vázquez será ya ante un equipo de más nivel, el Bergantiños de Segunda Federación. Este encuentro se disputará en el campo de fútbol de O Pote de Maniños a partir de las 19:30 del miércoles 5 de agosto. Las entradas tendrán un precio de 10 euros para las mayores de 18 años, mientras que los menores de esa edad entrarán gratis al recinto fenés.

Racing: Lucas, Migue Leal, Pujol, Monjonell, Saúl, Pedro Bravo, Fabio, Ropero, Rubo, Ojeda y Arroyo. También jugaron: Danés, Ger Nóvoa, Bernal, Joel Tenreiro, Buján, Lucas Camba, Azael, César Fernández y Adrián Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente al Trofeo Impernoroeste disputado en el Novo San Pedro de Vilalonga (Sanxenxo), con un gran ambiente en las gradas, con presencia de seguidores racinguistas.