Agenda para este lunes, día 3 de agosto, en la zona norte

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LA FRASE DEL LUNES-«La sandía y el melón, en agosto entran en sazón».

–-Quedan 15o días para finalizar el año

–Día Internacional de la Planificación Familiar

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Eufronio, Gustavo y Lidia

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 3 de AGOSTO?.Leo.

REFRANES DEL MES DE AGOSTO

En agosto, a sol puesto no te conozco.

La primera lluvia de agosto apresura el mosto.

Pájaros en agosto, gordos como tordos.

En agosto uvas y mosto.

Quien en mayo come la sardina, en agosto caga la espina.

Agosto, mes de los gatos.

Lodos en mayo, espigas en agosto.

El que en agosto duerme, velará en septiembre.

Agosto seco, castaña en cesto.

Agosto, por el día fríe el rostro; pero por la noche frío en rostro.

Por San Bartolomé, tormentas ha de haber.

Agosto y septiembre no duran siempre.

En agosto prepara la tinaja para el mosto.

Por Santa María de agosto repasta la vaca un poco

TAL DÍA COMO HOY

(1393)-Fernán Pérez de Andrade , O Boo, funda el monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares.

(1492)- Zarpa del puerto de Palos de la Frontera (Huelva) la flotilla mandada por Colón y compuesta por las tres carabelas («Pinta» «Niña» y «Santa María»), viaje que culminó en el descubrimiento de América.

(1943)-Nació en Ferrol Hermenegildo Franco Castañón (+Madrid 28 de dic de 2025). Capitán de Navío (r ) e historiador.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Este lunes 3 de agosto en Ferrol, el tiempo estará marcado por cielos parcialmente nubosos con intervalos de sol y probabilidad de chubascos débiles o lluvias aisladas hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 24°C y una mínima de 18°C. El viento soplará del suroeste con una velocidad media de entre 9 y 15 km/h, acompañado de rachas moderadas.

A continuación, se detallan las condiciones meteorológicas y el estado de la mar según los datos de la AEMET y MeteoGalicia

Pronóstico por horas en tierra

Mañana: Cielos predominantemente despejados o con nubes altas, temperaturas en ascenso desde los 18°C hasta los 22°C y viento flojo del sur.

Tarde: Aumento de la nubosidad con posibilidad de lloviznas o chubascos débiles entre las 17:00 y las 20:00 horas. La temperatura alcanzará el pico máximo de 24°C.

Noche: Disminución progresiva de las nubes, ambiente despejado con intervalos nubosos y temperaturas que descenderán hasta los 21°C a medianoche.

Estado de la mar y condiciones costeras

En el litoral ferrolano y playas abiertas como Doniños, las condiciones náuticas serán aptas para actividades moderadas:

Oleaje: Mar de fondo del noroeste con olas de altura moderada, oscilando entre 0,4 y 0,6 metros en las zonas más resguardadas.

Viento en el mar: Flujo de componente suroeste/oeste con una fuerza moderada de entre 10 y 20 km/h.

Temperatura del agua: Se mantendrá fresca, rondando los 17°C.

Índice UV: Máximo de 6 o 7 (Alto) en las horas centrales del día, por lo que se recomienda protección solar si se expone al sol.

Tabla de mareas en Ferrol

Los movimientos de las mareas locales para este lunes seguirán el siguiente esquema horario: [1] Bajamar: 01:48 h (0,76 m) y 13:57 h (0,75 m)

Pleamar: 07:52 h (3,40 m) y 20:13 h (3,56 m).

EN EL CONCELLO

9.30h.- Xunta de Goberno Local.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,00 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará los terrenos en los que se desenvolverá a Plataforma Loxística Empresarial e Portuaria de Mandiá.

En Ares

13,00 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la Cofradía de Pescadores de Ares (avenida Saavedra Meneses, 26).

MERCADO MEDIEVAL EN FERROL

Hasta el 3 de agosto , el Mercado Medieval de Ferrol transformará en el Paseo marítimo de la ciudad naval en un auténtico escenario de la Edad Media. Durante cinco días, artesanos, mercaderes, músicos y personajes de época llenan la zona marítima de color y ambiente, ofreciendo un completo programa de espectáculos, animación, gastronomía y actividades para toda la familia.

FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Monfero

Lunes, día 3, última jornada de las fiestas de San Fiz. En este último día festivo habrá dianas y alboradas y se podrá participar en la misa solemne de las 13.00 horas, y disfrutar con la sesión vermú a cargo del dúo Dilema, formación que además pondrá música a la verbena fin de fiestas junto a Cayenna de Xixón y la orquesta Charleston Big Band.

En Pontedeume

Pontedeume se sumerge un año más en el mundo de la ilusión y el asombro con la celebración de su XVI Festival de Maxia, que tendrá hasta al 6 de Agosto. Todas las actuaciones programadas tendrán lugar en la céntrica Plaza Rosalía de Castro.

A partir del lunes 3 y hasta el jueves 6, el festival mantendrá un esquema diario continuo con tres pases cada jornada:

A las 13:00 horas se ofrecerá la sesión matutina de magia na rúa bajo el título «50 años».

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Mago Antón presentará su espectáculo «La vuelta a Galicia en 313 municipios».

Finalmente, cada una de estas jornadas concluirá a las 22:00 horas con una nueva sesión nocturna del espectáculo «50 años».

De forma paralela, el festival extenderá la magia a las distintas parroquias del municipio del 3 al 6 de Agosto, con actuaciones que tendrán lugar diariamente a las 19:30 horas en sus respectivos locales sociales.

El lunes 3 arrancará esta programación con el Mago Charlangas presentando «A Temporal» en el Local Social de Nogueirosa, mientras que Charly Braun llevará el espectáculo «Loca Academia de Maxia» al Local Social de Centroña.

El martes 4, el Mago Charlangas repetirá con «A Temporal» en el Local Social de Ombre y Charly Braun presentará «A igualdade é cousa de maxia» en el Local Social de Campolongo.

El miércoles 5, el Mago Charlangas actuará en el Local Social de Olmo con «A Temporal», y Charly Braun entretendrá a los asistentes en el Local Social de Boebre con «Hotel Transilvania».

Finalmente, la programación en las parroquias concluirá el jueves 6 en el Local Social de Andrade, donde Charly Braun presentará su espectáculo «Charly Potter e a Escola de Maxia».

MUESTRA DE TEATRO EN CARIÑO

Nueva edición de esta muestra de teatro que se llevará a cabo hasta el 8 de Agosto en diferentes espacios como la Praza da Pulida y el Auditorio Municipal.

A partir del lunes 3 de agosto, la actividad se trasladará de forma regular al Auditorio Municipal. En el pase infantil de las 12:00 horas, Fantoches Baj presentará A viaxe feliz de Ramón Sanfiz, un trayecto de percusión y aventuras hacia San Andrés de Teixido. A las 22:00 horas llegará la propuesta para adultos con Malasombra Producións y su obra ICTUS, una pieza en torno a la memoria histórica articulada a partir del famoso cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre», la cual integra en escena interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) y audiodescripción en directo.

El martes 4 de agosto, el pase matinal de las 12:00 horas estará dedicado al circo y la comedia familiar con Crunch 2 de la Compañía Muu, repleto de acrobacias, equilibrios y malabares. En la sesión nocturna de las 22:00 horas, Producións Teatrais Excéntricas llevará al escenario la sátira e ironía de Mofa e Befa: Os dous de sempre.

El miércoles 5 de agosto, el Auditorio acogerá a las 12:00 horas la función familiar Berenguela na gaiola, a cargo de Galeatro y Xarope Tulú. Ya por la noche (22:00 horas), la creadora Mariña Lestón presentará Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio.

El jueves 6 de agosto continuará la programación con la narración oral de Tarabela Creativa y su propuesta Tarabela Ambulante a las 12:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, la compañía De Ste Xeito representará la comedia Feminísimas, que aborda los debates del feminismo contemporáneo con un enfoque ágil e irónico.

El viernes 7 de agosto reunirá música, humor y monólogos. A las 12:00 horas, Píscore ofrecerá su aclamado Concerto Singular, apto para todos los públicos. Por la noche, a las 22:00 horas, el reconocido actor y humorista Carlos Blanco se subirá a las tablas del Auditorio con el monólogo A Penúltima.

La clausura del certamen se celebrará el sábado 8 de agosto regresando a los escenarios al aire libre en la Porta da Pulida y con entrada gratuita. A las 13:00 horas, la compañía A Vela Circo deleitará a las familias con el espectáculo Enredos, mientras que el ilusionista Joshua Kenneth cerrará la XLVIII edición a las 22:00 horas con su show de magia Degustación de imposibles.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.