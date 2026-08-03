As Pontes destina 162.500 euros a programas de bienestar de las entidades sociales del municipio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La convocatoria de ayudas municipales busca apoyar la labor de las asociaciones sin ánimo de lucro y fomentar proyectos dirigidos a personas mayores, personas con diversidad funcional, personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social.

El Ayuntamiento de As Pontes, a través de la Concejalía de Bienestar Social, abre una noticia convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades sociales del municipio, con una dotación económica de 162.500 euros, con el objetivo de apoyar el trabajo desarrollado por el tejido asociativo local y contribuir al desarrollo de programas y actividades de interés social.

Estas ayudas forman parte del compromiso municipal con el fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito social, favoreciendo iniciativas orientadas a la participación ciudadana, a la inclusión y a la mejora de la calidad de vida de diferentes colectivos.

La convocatoria está dirigida a entidades legalmente constituidas, inscritas en el Registro de Asociaciones de Galicia, sin fines lucrativos y que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de As Pontes o en actuaciones consideradas de interés para el municipio.

Las subvenciones permitirán apoyar proyectos y actividades destinadas, entre otros ámbitos, a personas mayores, personas con diversidad funcional, personas con alguna adicción, colectivos en riesgo de exclusión social e iniciativas que favorezcan la integración y participación social.

Las entidades interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles la contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña para presentar sus solicitudes. El trámite deberá realizarse preferentemente por vía electrónica, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de As Pontes.

Apoyo al tejido asociativo y a la inclusión social

La convocatoria establece como criterios principales de valoración la adecuación de los proyectos a los programas municipales de Servicios Sociales, el impacto de las actividades en la integración de colectivos con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad, la realización de talleres o acciones con personal cualificado y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género.

Las entidades solicitantes deberán aportar, entre otra documentación, una memoria explicativa de las actividades para las que solicitan la ayuda, información sobre las personas beneficiarias, calendario de actuaciones, presupuesto previsto y relación de las actividades sociales desarrolladas en los últimos años.

El Ayuntamiento de As Pontes reafirma, con esta convocatoria, su compromiso con las entidades sociales del municipio, reconociendo su papel fundamental como agentes de participación, apoyo comunitario y acompañamiento a personas y colectivos que precisan atención y recursos específicos.