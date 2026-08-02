La SD Negreira vence al Muxía CF y se proclama campeón de la Copa Diputación

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El conjunto negreirés conquistó el título en el campo municipal de Gallamonde, en Miño, y abre la puerta a participar en la fase previa de la Copa del Rey.

El SD Negreira se proclamó este sábado campeón de la Copa Diputación de fútbol aficionado tras imponerse por 4-0 al Muxía CF en la final disputada en el campo municipal de Gallamonde, en Miño.

El equipo negreirés conquistó el trofeo y puso así el broche final a una jornada que reunió en Miño a cientos de aficionados para disfrutar de la gran fiesta del fútbol provincial.

Con la victoria, la SD Negreira recibe un premio de 5.000 euros y obtiene también el derecho a participar en la Supercopa Diputación, en la que competirán los equipos ganadores de las copas provinciales gallegas. Además, el campeón de la Supercopa disputará la fase previa de la Copa del Rey.

El Muxía CF, subcampeón de la competición, recibirá un premio de 4.000 euros, mientras que el San Tirso SD y la SD O Val, eliminados en las semifinales, recibirán 1.500 euros cada uno.

En la entrega de premios participaron el portavoz del gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández; el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, que celebró la victoria junto al equipo de su localidad.