Intensa primeira xornada de teatro para todos os públicos en Cariño

A programación da XLVIII Mostra de Teatro Galego de Cariño estenderase ata o vindeiro sábado, 8 de agosto, con dous espectáculos por día.
A XLVIII Mostra de Teatro Galego do Concello de Cariño quedou inaugurada este domingo cun acto celebrado no exterior da Casa do Concello, dando comezo a unha nova edición dun dos eventos culturais de referencia do verán na comarca.
Tras as intervencións institucionais, a compañía Catropés abriu a programación coa proposta itinerante ‘Animacreques’, que encheu as rúas de cor, música e animación, convidando ao público a formar parte do espectáculo.
A programación da xornada continuou na Praza da Pulida coa representación de ‘Historias para escagharriñarse’, da compañía Teatro Ghazafelhos, unha función que reuniu a numeroso público e consolidou o ambiente festivo da primeira xornada da Mostra.
A actividade pecharase esta noite, ás 21:00 horas e tamén na Praza da Pulida, coa representación de ‘Tríade e Alleo’, a cargo da compañía Colectivo Glovo, completando así unha intensa primeira xornada desta XLVIII Mostra de Teatro Galego.
A Mostra continuará durante os próximos días ata o próximo 8 de agosto cunha ampla programación que volverá converter Cariño nun punto de encontro para o teatro galego, con espectáculos para todos os públicos e compañías de referencia do panorama escénico.