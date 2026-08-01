La Cofradía de pescadores de Barallobre presenta la Fiesta del Marisco 2026

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La Cofradía de Pescadores de Barallobre invita a toda Galicia a acercarse los días 22 y 23 de agosto a Fene para vivir una fiesta en la que tradición, gastronomía, cultura y mar vuelven a darse la mano.

La Cofradía de Pescadores de Barallobre acaba de presentar oficialmente la Fiesta del Marisco de Barallobre 2026, que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de agosto en el puerto de Barallobre (Fene), consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas del verano gallego.

Durante el acto de presentación participaron representantes de las distintas administraciones y entidades colaboradoras, poniendo de manifiesto el respaldo institucional a un evento que cada año reúne a miles de visitantes para disfrutar del mejor marisco de la ría de Ferrol.

La Cofradía quiso agradecer especialmente la presencia de María José Cancelo Vaquero, jefa provincial de la Consellería do Mar; Ángeles Coira, concejala de Promoción Económica; e Isabel Eiriz, en representación del GALP Golfo Ártabro Norte, por su apoyo y compromiso con el sector pesquero y marisquero.

«La Fiesta del Marisco es mucho más que un evento gastronómico. Es un homenaje a la ría de Ferrol, a sus productos y, sobre todo, a los hombres y mujeres del mar que, con su esfuerzo diario, mantienen viva una actividad que forma parte de la identidad de Barallobre. Mariscadores, mariscadoras y pescadores son los verdaderos protagonistas de una celebración que pone en valor la calidad, la sostenibilidad y la tradición de los productos del mar gallegos».

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una completa programación que combinará gastronomía, música en directo, showcookings, actividades infantiles y deportivas, convirtiendo el puerto de Barallobre en un gran punto de encuentro para familias y amantes de la buena cocina. El programa incluye actuaciones musicales, exhibiciones culinarias, la Carrera Popular del domingo y diversas actividades para todos los públicos.

Los asistentes podrán degustar algunos de los productos más representativos de la ría, como almejas, navajas, pulpo, empanadas, croquetas y el ya tradicional Arroz de Barallobre, elaborado con materia prima de la máxima calidad procedente de la pesca y el marisqueo local.

Agradecimiento a colaboradores y patrocinadores

La Cofradía de Pescadores de Barallobre desea expresar «su más sincero agradecimiento a todas las administraciones, entidades, empresas, asociaciones, voluntarios y personas que hacen posible la celebración de esta fiesta».

Un reconocimiento especial a la Consellería do Mar, al Concello de Fene, al GALP Golfo Ártabro Norte, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, servicios sanitarios, personal municipal, medios de comunicación, patrocinadores y empresas colaboradoras, cuyo apoyo resulta fundamental para que este evento continúe creciendo año tras año.

La Fiesta del Marisco de Barallobre representa «el compromiso de todo un pueblo con la defensa de su patrimonio marinero, la promoción del consumo de productos del mar gallegos y el impulso de la economía local, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana único en el puerto de Barallobre».