Ocho equipos disputarán en Valdoviño el Torneo de Fútbol Sala OcioSol

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Organizado por el ayuntamiento, el calendario se inaugura este miércoles día 29.

Ocho equipos disputarán de aquí a septiembre una nueva edición del Torneo de Fútbol sala OcioSol, uno de los más veteranos de toda la comarca.

Un año más, el torneo estará organizado por el Ayuntamiento de Valdoviño, con partidos cada semana en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás, a última hora del atardecer para favorecer la asistencia del público. Así, el calendario puede consultarse en la web municipal, y se inaugurará este mismo miércoles 29 de julio, con encuentros a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

Tras la fase de liguilla, los mejores clasificados se enfrentarán en cuartos, el miércoles y el jueves 26 y 27 de agosto, respectivamente. Las semifinales están previstas para el martes 1 de septiembre, y la gran final, para el viernes 4.

Con un altísimo nivel, estos son los equipos que tomarán parte en la competición: FS Valdoviño, Justo al Revés FS, Santa Mariña, Minuetto/Radiocar, Roxal, Bar El Paseo, Autos Pasuco e Inter Tuimil.

Dende el ayuntamiento de Valdoviño, se anima a toda la ciudadanía a disfrutar como público de los encuentros.