El concello de Pontedeume dió comienzo a los trabajos de mejora del Cementerio Municipal

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El Ayuntamiento de Pontedeume dió comienzo en la semana pasada a los trabajos de mejora de la jardinería en el Cementerio Municipal, después de que los acebos sufrieran gravemente una plaga que en los últimos años provocó la pérdida de una parte muy importante de ejemplares de esta especie.

Aprovechando esta circunstancia, se está renovando la vegetación y a mejorar la imagen del espacio, instalando también nuevo mobiliario, como bancos o jardinerías, con la finalidad de ofrecer un entorno más cuidado, ordenada y adaptada a la zona.

Estas actuaciones se completarán con la limpieza del tejado y la reparación del lucernario de la capilla y, a finales del verano, con el inicio de las obras de urbanización y adoquinado de las cercanías de la capilla y de los pasillos adyacentes.

«Deste xeito continuamos co proceso de posta en valor e dignificación do Cemiterio Municipal», explica el alcalde Bernardo Fernández Piñeiro. «Agradecemos a comprensión e a colaboración da veciñanza durante o tempo que duren os traballos», añadió.



