Xardas al horno

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Ofrecemos hoy una receta muy sencilla y fácil de lograr. Aquí lo más importante, además de seguir el paso a paso de la receta, es utilizar un pescado muy fresco y de temporada.

Cuando más fresca esté la xarda, o caballa, más suave y equilibrada quedará la receta.

Vamos con ella.

Ingredientes

4 caballas o xardas

2 cebollas

1 vaso vino blanco

aceite de oliva

sal

Preparación

Precalienta el horno a 180 grados (calor arriba y abajo sin ventilador).

Si no lo ha hecho tu pescadero, limpia las xardas. Córtales las aletas y vacíalas hasta que queden bien limpias.

Corta las cebollas en cuadraditos. Cuando más pequeños, menos se notarán a la hora de comer (el tamaño del «cuadradito» va en gustos). Pon un buen chorro de aceite en una fuente de cristal. Coloca las xardas limpias. Añade la cebolla cortada por encima y por los laterales. Por último, echa unas cuantas pizcas de sal y el vaso de vino blanco.

Mete la xarda en el horno. Cocina durante unos 30 minutos, hasta que veas que la carne de despega de la espina. Y….disfruta.