Agenda para este miércoles, día 29 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL MIÉRCOLES-«Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado”-(George Sand-Escritora francesa.).

–-Quedan 155 días para finalizar el año

–Fiesta local en Ortigueira.

–Día Internacional del Tigre.

–Cada 29 de julio se celebra la romería de Santa Marta, en Ribarteme, concello de As Neves,que posee como singularidad una famosa procesión de ataúdes alrededor de la iglesia parroquial. Dentro de los ataúdes van personas vivas que de este modo le agradecen a la santa su ayuda en la cura de alguna dolencia. Se trata de una de las romerías más antiguas de Galicia.

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de Santa Marta, a su hermana María y a su hermano Lázaro, amigos y discípulos de Jesús. De acuerdo a la Escritura, el Señor se hospedó al menos en tres oportunidades en casa de los tres, en Betania, ciudad ubicada a unos kilómetros de Jerusalén. También festividad de los Santos Serafina, Beatriz, Simplicio, Faustino y Eugenio.

Santa Marta es patrona de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas, de las hermanas de la caridad, empleadas del hogar.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 29 de julio?..Cáncer.

TAL DÍA COMO HOY

(1906)-Nació en Ferrol Federico Sánchez Barcaiztegui y Aznar.Contralmirante de la Armada. Cruz Laureada de San Fernando.

(1985)-Miembros de ETA ametrallan al Vicealmirante y Director General de Política de defensa el ferrolano Fausto Escrigas Estrada (n. Ferrol, 29 de noviembre de 1925)

(1987)-Se inaugura el puente Dos Santos, sobre la ría de Ribadeo.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

El tiempo en Ferrol para este miércoles 29 de julio de 2026 se presenta con cielos predominantemente muy nubosos o cubiertos, temperaturas suaves de entre 17 °C y 22 °C, y un estado de la mar moderado ideal para actividades costeras tranquilas pero que requerirá precaución si se navega en mar abierto.

Previsión Meteorológica General

Estado del cielo: Muy cubierto y nuboso durante la mañana, con alta probabilidad de brumas o nieblas matinales. Por la tarde se abrirán algunos claros alternando nubes y sol.

Temperaturas: La máxima alcanzará los 22 °C y la mínima descenderá hasta los 17 °C.

Precipitaciones: Probabilidad baja de lluvias (en torno al 20%), aunque no se descarta alguna llovizna débil y dispersa a primeras horas del día.

Viento: Soplará flojo de componente oeste y noroeste, con velocidades medias de 11 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h por la tarde.

Estado de la Mar

Según los datos de plataformas marítimas como Maritimum Ferrol y la Predicción de Playas de la AEMET:

Oleaje: Se espera marejadilla a marejada con olas de dirección noroeste que oscilarán entre 0.5 y 1.1 metros de altura.

Temperatura del agua: El agua del mar se mantendrá fresca, rondando los 16 °C a 17 °C.

Visibilidad: Buena en líneas generales, aunque puede reducirse a regular durante la madrugada y primeras horas de la mañana debido a las nieblas costeras.

Tabla de Mareas en la Ría de Ferrol

Si tienes pensado acudir a la costa o navegar, o ir a las playas las horas clave de las mareas según la Tabla de mareas de Ferrol son las siguientes:

Pleamar (Marea alta) 03:44 h (3.6 metros) y 16:04 h (3.6 metros).

Bajamar (Marea baja) 09:53 h( 0.8 metros) y 22:04 h (0.9 metros)

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Narón, al lado de Centro de Salud , de 9,30 a 14,30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visita los trabajos arqueológicos desarrollados en el castro de Esmelle, al amparo de la cátedra impulsada por el Concello y la UDC.

12.00h.- El teniente de alcalde y concelleiro de Promoción Económica e Emprego, Javier Díaz, participa en el acto de entrega de diplomas del programa «Aprender Trabajando» de la Fundación Secretariado Gitano. (Afundación).

INFO DIOCESANA

A las 12.00 horas.Fiesta patronal de Santa Marta en Ortigueira. En la iglesia de Santa Marta, eucaristía presidida por el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos.

EN LA UNIVERSIDAD

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros Barros; visitan este miércoles 29 de julio, a las 11:30 horas, los avances de los trabajos realizados durante la cuarta campaña de excavación en O Castro de Esmelle que impulsan la Universidade da Coruña (UDC) y Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial. También participarán en esta visita institucional, la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Maica García Fraga; la concejala de Educación, Universidad y Política Lingüística, Patricia Cons Formoso; así como el presidente de la Fundación Luis Monteagudo; Alfredo Erias Martínez; y su secretario, Santiago Vázquez Collazo. Todos ellos y ellas serán recibidos por el director científico de esta cuarta campaña de excavación, el profesor de Historia Antigua de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós.

FIESTAS PATRONALES EN ORTIGUEIRA

El municipio de Ortigueira celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Marta hasta el 31de Julio.

Hoy miércoles 29 llegará el día grande: el Día de Santa Marta. Los actos religiosos marcarán la mañana con la misa solemne y la posterior procesión en honor a la patrona a partir de las 12:00 h. Al caer la noche, a las 23:00 h, el público volverá a reunirse en la Alameda para disfrutar de una de las citas más esperadas del cartel, de la mano de las orquesta Los Satélites y el grupo Origen.

La devoción continuará el jueves 30 con la celebración de la Caridad do Cobre, que iniciará su jornada con la misa solemne y procesión a las 12:00 h. Por la tarde, a las 19:00 h, los más pequeños serán los grandes protagonistas gracias a las actividades del Día do Neno. El broche de oro al jueves lo pondrá, a las 23:00 h en la Alameda, la mítica formación Década Prodigiosa acompañada por la Disco Móvil Chocolate.

Finalmente, el viernes 31 se celebrará el tradicional Día da Xira. El sonido de las gaitas amenizará la zona de Morouzos desde las 12:00 h gracias a los gaiteiros del lugar. Para despedir las fiestas patronales por todo lo alto, la última noche ofrecerá una doble propuesta a partir de las 23:00 h: primero con la actuación del Dúo La Hora Bruja en el Cantón y, seguidamente, con el fin de fiesta en la Alameda a cargo de DJ Brunokavi.

El municipio de Ortigueira celebrará sus fiestas patronales en honor a Sant

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto. Este miércoles , día 29, a las 12:30 tendrá lugar una visita guiada a la exposición

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.