El Racing Club Ferrol presentó al defensa central Ger Nóvoa

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M.V.

Ger Nóvoa: «Vir a Ferrol foi unha decisión moi sinxela de tomar».



Muy contento con su nuevo destino y con volver a Galicia se mostró el defensa ouresano, quien se definió como un defensa rápido y con buena salida de balón, haciendo hincapié en que puede adaptarse a otras posiciones. Destacou Ger Nóvoa que «o proxecto do Racing chámame moito». El de Xinzo aseguró ver al equipo muy comprometido, destacando el papel de los jóvenes, que están aportando hambre, ilusión y ambición a la pretemporada de los de Javi Vázquez.

El sábado, primer amistoso visitando al Vilalonga.

Afronta el conjunto una semana de entrenamientos matinales hasta el sábado, serán todos en La Gándara, excepto el del jueves, que tendrá lugar en las instalaciones de A Malata. Todos ellos continuarán siendo a puerta cerrada. El sábado 1 de agosto a las 20:00 echará a andar el conjunto de Javi Vázquez en lo que se refiere a los compromisos de pretemporada, visitando al Vilalonga del grupo 2 de Preferente Galicia en el campo de Novo San Pedro en Sanxenxo.

Lucas Camba, refuerzo para Racing y Somozas

El jugador sub-23, canterano del Celta de Vigo que viene de brillar como mediapunta en la Tercera Federación con el Alondras, se incorpora al trabajo de pretemporada del Racing, aunque tendrá ficha del Somozas, en una nueva sinergia entre ferrolanos y somocenses.

Una UD Somozas que empieza este lunes la pretemporada a las órdenes de Stili, con jugadores de primer nivel como el aresano Charly, con el excanterano racinguista Iñaki Leonardo o como un Manu Núñez que vuelve a casa tras ascender con la UD Ourense a Primera Federación.

Lucas Camba, Jan Danés, Rubo y Joel Tenreiro serán los jugadores sub-23 que estén a caballo entre el Racing y el Somozas.

A mayores, el conjunto del Candocia tendrá a prueba a varios jugadores que han finalizado su etapa juvenil con el Racing, como son los casos de Iker Paredes, Joel Ferreira, Hugo López, Iago Estévez y Marcos Díaz, quienes buscarán convencer a Stili.