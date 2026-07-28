Ferrol se prepara para vivir as Festas de Verán

Leire Martínez, Vanesa Martín ou Jose de Rico poñen música ás Festas de Verán de Ferrol. A estes artistas súmanse nomes como Fangoria, Budiño, De Ninghures, Paula Koops, Celtas Cortos e Henry Méndez, París de Noia ou América de Vigo entre moitos outros. Os días grandes das festas serán do 21 ao 31 de agosto, se ben o alcalde da cidade, José Manuel Rey Varela, presentou unha programación de eventos que abarca todo o mes de agosto.
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado do director da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, presentou no salón de recepcións o cartel e programación das Festas de Verán 2026, que comezan o venres 21 de agosto e rematan no día de San Ramón, o luns 31, como marca a tradición.
Un ano máis, o Concello celebrará unhas festas pensadas para todos, con actividades, eventos e concertos para todos os gustos e idades. “Teremos unha oferta lúdica e cultural que está ao nivel da gran cidade que somos e o noso desexo é que os ferroláns se sintan orgullosos da nosa cidade e tamén que aqueles que nos visitan desfruten tamén desta programación”, manifestou o rexedor antes de desgranar o programa completo das festas.
As festas darán comezo co pregón que se pronunciará na praza de Armas o día 21 ás 20:15 horas e que deixará paso, ás 21:00 horas, a La noche de Cadena 100 coas actuacións de Yoli Saa, Bombai e Fangoria.
A partir desa data, sucederanse os concertos na praza de Armas con nombres de primeiro nivel. Pisarán o escenario das festas de Ferrol Vanesa Martín e Agris a partir das 21:30 horas, e América de Vigo actuará ás 00:30 horas en Caranza o sábado 22. Siloé (domingo 23), Budiño e De Ninghures (luns 24), Paula Koops e Leire Martínez (martes 25), Celtas Cortos (mércores 26), actuación de rondallas na praza de Armas e Rock en Canido -no parque Antón Varela- con Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug R’ Band e Alfredo Piedrafita, ambas propostas o 27 de agosto, Danny Romero, José de Rico e Henry Méndez (venres 28), Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda e LG1DO (sábado 29), Enol e Marlena (domingo 30).
O broche ás festas poñerase o luns 31 de agosto no porto de Ferrol co espectáculo de drons (23:30 horas) e os fogos artificiais (23:45 horas). Nese mesmo punto e de xeito previo, terá lugar a actuación de La Misión (20:30 horas) e a festa continuará a partir das 00:00 coa orquestra París de Noia.
EVENTOS TODO O MES
Sen ben os días grandes comezan o venres 21 de agosto, o Concello elaborou unha programación de eventos para todo o mes de agosto, comezando coa Feira Medieval esta fin de semana no porto, co autocine en A Malata o sábado e coa regata de traiñeiras na Malata (día 1 de agosto). O xoves día 6 abrirá as súas portas a Feira da Cervexa na praza de Armas e tamén o certame hípico Equiocio.
Os días 14 e 15 terá lugar o Nachiños Fest, as festas de Brión (día 15), o Rallye de Ferrol (21 e 22 de agosto), Pantín Classic a partir do sábado 22, ou as festas de Caranza a partir do día 23. Completan a programación as tradicionais carrozas en Covas o 28 e 29 de agosto, a XII Concentración de vehículos clásicos (día 29), e a Festa do Choco en Caranza (día 29).
ACTIVIDADES PARA OS MÁIS PEQUENOS
Os nenos teñen un papel protagonista nestas festas, con Festa do grumete no porto os días 8 e 9 de agosto, o Campus Chiqui Basket a partir do día 10, festas da espuma en O Lago (día 15), Valón (día 16), Covas (día 22), Viladóniga (día 23) e unha festa infantil en Esteiro o sábado 29 de agosto.
A programación ao completo estará dispoñible na páxina web e nas redes sociais do Concello, así como en formato físico.
Programa Festas de Verán de Ferrol