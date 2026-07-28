La escasez de lluvias y las olas de calor de las últimas semanas son las causas de un descenso notable de agua en el embalse de As Forcadas.

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El concello hace un llamamiento a la moderación en el uso del agua

El concejal de Servicios, José Tomé, presentó en la mañana de este martes, día 28, un informe sobre la situación del embalse de As Forcadas tras comprobar el estado en el que se encuentra.

Las precipitaciones inscritas entre los meses de marzo y junio del presente año fueron de 249,1 l/m², lo que constituye el menor valor de la serie 2001-2026, suponiendo un 60,93% del año 2017 (anterior prealerta por sequía), un 45,90% del promedio de los últimos 10 años.

Durante el mes de julio se recogieron solo 6,4 l/m², mientras la previsión de lluvias es escasa o nula para las próximas semanas, a lo que seguirán los meses de agosto y septiembre, en los que el promedio de precipitaciones en el período 2001-2025 fue de 64,5 y 82,6 l/m² respectivamente. A esta situación se suma el incremento de consumos detectado, por la componente turística de las zonas costeras del sistema suministrado desde As Forcadas, así como de la actividad industrial.

Consumo responsable

Debido a todos estos factores, es necesario hacer un uso responsable del agua, por lo que el concejal de Servicios, José Tomé, hace un llamamiento a un consumo responsable del agua.

“Pequeños gestos diarios como cerrar la llave cuando no se esté utilizando, reparar las fugas, emplear los electrodomésticos a carga completa, limitar el riego a lo imprescindible ayudarán a reducir el consumo”, manifestó. Por ello, “hacemos un llamamiento para moderar el consumo de agua y evitar cualquier desperdicio”, señaló.