O Jazz de Ría abre a súa 10ª edición en Cedeira co apoio da Deputación

San Antón de Corveiro, en Cedeira, é un dos lugares con maior tempo de totalidade para observar a eclipse, un fenómeno que marcará o arranque da programación do décimo aniversario.
A décima edición do festival Jazz de Ría arrancará o mércores 12 de agosto coincidindo coa eclipse, un acontecemento astronómico histórico que poderá contemplarse desde o miradoiro de San Antón de Corveiro, en Cedeira, un dos puntos da costa galega que ofrecerá un maior tempo de totalidade, con 1 minuto e 43 segundos de ocultación completa do Sol. Alí abrirase o programa do festival cunha sesión inaugural excepcional preparada para celebrar co público este fenómeno histórico que enmarca a apertura do 10º aniversario do festival.
Para facilitar o acceso e preservar este espazo natural, a chegada ao miradoiro realizarase exclusivamente a pé ou mediante os autobuses lanzadeira gratuítos habilitados polo festival. Os vehículos sairán ás 18.30 horas desde o Paseo Arriba da Ponte, no centro de Cedeira, e realizarán tamén o servizo de regreso ao remate do concerto de Xabier Díaz.
Ademais, a organización repartirá gafas homologadas para a observación segura da eclipse, permitindo que o público poida vivir este fenómeno con todas as garantías.
A experiencia comezará ás 19.00 horas cunha sesión especial creada por DJMIL especificamente para acompañar este momento único. A música irá evolucionando ao ritmo da luz ata o instante da totalidade, convertendo a eclipse nunha experiencia inmersiva na que paisaxe, astronomía e creación sonora dialogarán dun xeito dificilmente repetible.
Poucos minutos despois de recuperarse a luz, será a quenda de Xabier Díaz, protagonista do concerto inaugural dunha edición moi especial para o festival, que celebra o seu décimo aniversario cun programa inspirado no centenario do nacemento de Miles Davis e na sorprendente historia que conecta ao xenio do jazz co son do chifro do afiador ourensán José María Rodríguez e coa música tradicional galega.
A organización recomenda ao público empregar o transporte habilitado e acudir con suficiente antelación, xa que se prevé unha elevada asistencia motivada pola coincidencia entre dous acontecementos excepcionais: a apertura do festival e unha das eclipses máis relevantes das últimas décadas.
Tras esta inauguración en Cedeira, o Jazz de Ría continuará o seu percorrido itinerante por Valdoviño, Narón e Neda cunha programación que reúne artistas procedentes de Cuba, Arxentina, Perú, Palestina, Irlanda, Estados Unidos e Galicia, consolidando a edición máis internacional da historia do festival.