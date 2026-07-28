Equiocio Ferrol calienta motores para su edición del 35 aniversario

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Equiocio Ferrol calienta motores para vivir su edición más especial. Del 6 al 9 de agosto, en el campo de As Cabazas, en Covas, celebra su 35 aniversario, con el objetivo firme de convertirse, un año más, en punto de

peregrinación para miles de personas, especialmente para amantes de la hípica. A falta de cerrar las inscripciones en los distintos concursos de salto, hay más de 240 caballos registrados, junto a jinetes y amazonas del máximo nivel.

Aunque el certamen, como quedó claro en la mañana de este martes, día 28, durante la presentación oficial, presidida por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, trasciende lo puramente deportivo.

Y propone una oferta de ocio amplia y variada, pensada para que cada persona pueda configurar una experiencia a medida. Entre las novedades, una alianza estratégica con la Universidad de A Coruña.

El comité organizador, liderado por Ricardo Pérez Lama, y con Ana Pérez Lago como directora, y Federico Pérez Lago como director deportivo, avanzaba en la Casa Consistorial de Ferrol pinceladas de lo que será la nueva entrega del evento, que sigue diversificando su programación y redobla su apuesta por la sostenibilidad y la inclusión.

Lo hacía respaldado, entre otros, por el alcalde de Ferrol, Rey Varela; el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; el diputado portavoz de gobierno de la Deputación de A Coruña y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros; además de representantes de las principales empresas patrocinadoras -Cristina Canosa, responsable de proximidad, gastronomía y cultura de Hijos de Rivera; el consejero y delegado de área en Ferrol de Gadis, José Carlos Díaz Arnau; el CEO de Integral Motion, Manuel Taboada- y también la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares y miembros de los grupos municipales ferrolanos.

La competición

El director deportivo del certamen, Federico Pérez Lago, adelantaba que alrededor de 240 caballos, y unos 200 jinetes y amazonas, tomarán parte en las tres competiciones que se desarrollarán concatenadas en Covas. La cantera gallega será, como siempre, la gran protagonista. De hecho, sólo el Concurso de Salto Territorial suma 164 equinos y 136 deportistas, muchos de ellos jóvenes. Los más pequeños tendrán además su espacio en el Nacional de Ponis, valedero para la Copa de Campeones.

Con todo, el foco volverá a estar en el Concurso Nacional de Salto «Cidade de Ferrol», el único de esta categoría del verano gallego, que atrae a participantes de todo el país y también del vecino Portugal.

La del 2026 promete ser, según Pérez Lago, una de las ediciones más potentes y reñidas de los últimos tiempos.

Entre los favoritos, algunos nombres que ya tocaron el cielo en Equiocio Ferrol, como el gallego Javier González Fraga, el madrileño Álvaro Gil y, cómo no, los lusos Ivo y Hugo Carvalho, este último dispuesto a revalidar el título y hacer historia consiguiendo el cuarto Gran Premio Cidade de Ferrol. Además, se adelantaba la participación de los portugueses de primerísimo nivel Marta Silva y Eduardo Gonçalves.

Turismo y otras alternativas

En paralelo a la competición ecuestre, durante los cuatro días del evento, que reforzará su papel como escaparate turístico posible para Ferrolterra y como altavoz de las entidades sociosanitarias, habrá todo un mundo de alternativas para que distintos públicos disfruten a tope desde primera hora de la mañana hasta entrada la noche.

Programación

Así, vuelven actividades que triunfaron en las últimas ediciones como los talleres infantiles de cocina creativa de Gadis; el festival de mascotas; el Ecomarket (con más firmas y talleres que nunca); sesiones de sonoterapia y baños de sonido, las degustaciones gratuitas de “Galicia sabe aMAR”, complemento perfecto de la oferta gastronómica del certamen; o el ya habitual concierto de Malditos Pendejos.

Y entre las novedades, la pinacoteca al aire libre de Arte BCen de Blanca Cenalmor, quien protagonizará además el proyecto “Lienzos sonoros”, una propuesta que une pintura y músicas meditativas.

Pérez Lago agradecía el respaldo de administraciones y empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras (J Rilo, Pavo, Návitas, Comunidade de montes veciñais en mancomún Covas-Esmelle) y reivindicaba nuevas alianzas de futuro impulsadas por la organización, como la sellada con la Universidade de A Coruña. Un acuerdo que

contribuirá a facilitar la inclusión, mediante la contratación de varias personas con discapacidad y, según adelantó la vicerrectora del Campus de Ferrol, permitirá de cara al año que viene, poner en marcha el “Camiño conciencia” para promocionar la ruta jacobea que parte del puerto de Curuxeiras.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recordó durante el encuentro a quienes fueron los impulsores de Equiocio y puso en valor la importancia del trabajo conjunto de tres administraciones –Concello, Diputación y Xunta- y el apoyo de patrocinadores privados para sacar adelante proyectos importantes para la ciudad como Equiocio.

“Ademais de ser un referente no ámbito da competición equina, Equiocio é unha cita consolidada que actúa

como valor engadido á cidade nestas datas e amplía toda a programación que a cidade ofrece a ferroláns e visitantes”,”, expresó Rey Varela.

El regidor mostró su colaboración y compromiso del Concello en la celebración del evento y alabó la labor del comité organizador desde el comienzo de este certamen en el año 1992.

El secretario Xeral para o Deporte, Roberto García, destacó en su intervención que “a hípica é o único deporte olímpico no que xinetes e amazonas compiten en igualdade” y, en ese sentido, inscribió el apoyo a Equiocio Ferrol en la apuesta autonómica por el deporte base, el deporte femenino y los grandes acontecimientos.

Por último, Bernardo Fernández, portavoz de gobierno de la Deputación de A Coruña concluía que “falar de Equiocio é falar de Ferrol” y subrayaba la importancia económica del certamen.

Por parte de los patrocinadores, Integral Motion apuntaba que Equiocio “proyecta lo mejor de Ferrol”. Insistían desde Gadis en los valores compartidos de promoción de los hábitos saludables y la sostenibilidad y reivindicaban desde Estrella Galicia el carácter inconformista de un evento que está en permanente evolución, buscando siempre conectar con el público.

El acto se cerró con la tradicional foto de familia en la escalinata del Concello de Ferrol.