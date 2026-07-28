Fallece un jugador, de 34 años, en el transcurso de un encuentro de fútbol sala, en Neda

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El concello de Neda informa del fallecimiento de Francisco Javier Pérez Leira, un joven deportista de 34 años, en el transcurso de un encuentro del campeonato de fútbol sala celebrado en la noche del lunes en la pista polideportiva de O Roxal.

Javi, era miembro del equipo «El Rincón de Adri», y sufrió una parada cardiorrespiratoria, desplomándose mientras participaba en el partido.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibió una llamada a las 20,35 indicando que un jugador se encontraba muy mal y no podía respirar. De inmediato desde el CIAE se alertó al Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia como algunos de los asistentes al partido intentaron reanimarlo pero fue imposible salvarle la vida.

Posteriormente hizo acto de presencia personal del juzgado que autorizó el levantamiento del cadáver y su traslado al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario-(CHUF) de Ferrol en donde en la mañana de este martes se le practicó la autopsia. La capilla ardiente quedará instalada en el tanatorio Artabria, en el polígono de A Gándara.

Tras conocerse la noticia, el Concello de Neda emitió un comunicado en el que trasladó su «pesar» por el fallecimiento del deportista y expresó sus condolencias y apoyo a la familia y amistades de Francisco Javier Pérez Leira, así como a sus compañeros de equipo y al resto de participantes en la competición. La noticia ha causado una profunda conmoción entre el deporte local y los vecinos del municipio.