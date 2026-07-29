Cruz Roja Española moviliza más de 88 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

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Más de 35.000 personas se beneficiarán de la ayuda de este primer envío, compuesto por kits de cocina, mosquiteras, lonas plásticas, y contenedores para almacenamiento de agua segura.

Tras un mes de los terremotos que asolaron Venezuela, Cruz Roja Española continúa apoyando a la población afectada, ahora con la movilización de más de 88 toneladas de ayuda humanitaria, de las que una primera parte (45,5 toneladas) partieron estepasado fin de semana desde Las Palmas de Gran Canarias en un avión fletado y financiado por el programa Puente Aéreo Humanitario de la Unión Europea (“EU Humanitarian Air Bridge”). Gracias al apoyo de la Unión Europea se contribuye a asegurar el acceso a artículos de ayuda humanitaria a las familias afectadas, en este caso, a más de 35.000 personas.

Los artículos movilizados por Cruz Roja Española se componen de 15.600 mosquiteras; 18.650 lámparas solares; 7.800 bidones; 34.187 mantas; 10.700 lonas de plástico; 7.124 kits de cocina; 8.714 filtros de agua; 7.852 kits higiene hombres; 10.616 kits higiene mujeres; 2.332 kits de higiene niñas y niños; 8.000.000 pastillas de cloro; 1 ambulancia; 1 minibús; 2 vehículos 4×4 y ordenadores portátiles.

Un mes de respuestas

La primera respuesta de Cruz Roja Española frente a los terremotos fue el despliegue de una clínica de emergencia, que se encuentra operativa en La Guaira, con una capacidad de asistencia para 30.000 personas, desde la que ya se ha prestado atención sanitaria a más de 3.000 personas, de las que más de 500 han recibido atención psicosocial.

Durante los primeros cuatro meses esta clínica será gestionada por el personal de Cruz Roja Española, con apoyo de personal técnico especializado de Cruz Roja Venezolana, a quien será transferida para dar continuidad a los servicios de salud. La transferencia de servicio será clave para asegurar una atención médica continuada, apoyo psicosocial y prevención de enfermedades, en apoyo y complementariedad a los servicios de salud que han sido afectados.

Desde Cruz Roja Española se sigue apoyando a la Cruz Roja Venezolana en la respuesta conjunta a las necesidades humanitarias más urgentes de las personas y familias afectadas por los terremotos, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja.

Cruz Roja seguirá en Venezuela

La presencia de Cruz Roja Española en Venezuela no finaliza con la cobertura de esta primera fase de emergencia, sino que continuará al menos durante dos años más, articulando respuestas en diferentes áreas clave de intervención: despliegue de personal especializado; envío y distribución de artículos de primera necesidad; respuesta integral en salud; recuperación de medios de vida y protección y fortalecimiento de capacidades operativas de Cruz Roja Venezolana.

Los pasos más inmediatos serán, en el ámbito de la salud, la transferencia de la clínica de emergencia a la Cruz Roja Venezolana, y el apoyo para el restablecimiento de los servicios del Centro Hospitalario de San José, afectados por los terremotos.

En el marco de la fase de recuperación y con el objetivo de dar respuesta a las personas que han perdido sus medios de vida, se están identificando acciones para contribuir al restablecimiento seguro y digno de las condiciones de vida de las familias y comunidades afectadas por el terremoto, facilitando el acceso a servicios básicos, medios de vida y vivienda segura.

Las 19 personas delegadas de Cruz Roja Española actualmente desplegadas en el país siguen trabajando en la respuesta humanitaria urgente, así como en la identificación de acciones de recuperación temprana.