La Xunta licita el servicio de transporte intercentros de carros de lencería y comida entre los hospitales del ASF

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Esta licitación está reservada para centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción.

La Xunta ha publicado en el Portal de contratos Públicos de Galicia , la licitación, por un importe de 670.008,33 euros y una vigencia de 24 meses, del servicio de transporte de carros de ropa y comida entre los hospitales del Area Sanitaria de Ferrol-ASF.

Esta licitación está reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción. El contrato, que abarca actividades en las unidades de cocina y lavandería, tiene por objeto el transporte intercentros de carros de comida y ropa del servicio de hostelería entre ambos hospitales.

En el marco de las actuaciones del Plan director, las unidades de hostelería (lavandería y cocina) fueron trasladadas al edificio del Hospital Naval, mientras que la mayor parte de los usuarios de estos servicios se encuentran en el Hospital Arquitecto Marcide. Esta situación hace necesario el traslado diario de carros de comida y ropa entre ambos centros para garantizar el correcto funcionamiento asistencial.

De este modo, las tareas previstas en el contrato en la unidad de cocina son el transporte de bandejas, retorno de los carros y atención a servicios extraordinarios. El volumen de carros estimados es de 15 para desayuno y merienda y 25 para comida y cena.

Por otra parte, las funciones previstas en la unidad de lavandería son el transporte de carros de ropa limpia y el retorno de los carros con ropa sucia. Para poder desarrollar esta labor se requiere un mínimo de cuatro vehículos, dos para cada unidad, que cumplan con las características solicitadas.

Las empresas interesadas en participar en este procedimiento tienen hasta el próximo 21 de agosto para presentar sus ofertas.