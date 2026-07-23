A xornalista Pilar Varela será nomeada madriña de Equiocio Ferrol na súa 35ª edición

Ademais da imposición da escarapela, presidirá o trofeo Comunicación.
A xornalista Pilar Varela, todo un referente das ondas en Galicia, será nomeada Madriña de Equiocio Ferrol 2026 na 35º edición do evento, recuperando unha tradición moi querida no certame ecuestre.
O acto celebrarase na xornada inaugural, o 6 de agosto pola tarde, e ademais da imposición da escarapela, a veterana xornalista presidirá o Trofeo Comunicación que se disputará na pista principal. Estará acompañada doutros compañeiros e compañeiras de profesión, especialistas no ámbito deportivo como son Elba de la Barrera (La Voz de Galicia); Juan Quijano (Diario de Ferrol) e Santi Rey (Cadena Cope).
Equiocio Ferrol recoñece con esta distinción a traxectoria de Pilar Varela, historia viva do xornalismo en Galicia, pero tamén a súa contribución á historia do evento. Durante anos, a xornalista deu voz e proxección a Equiocio Ferrol a través dos distintos medios nos que traballou. A organización lembra con especial cariño a súa visita a Equiocio Ferrol, como directora en Galicia de Protagonistas en Punto Radio, acompañando daquela a Luis del Olmo.
Pilar Varela comezaba en 1984 a súa traxectoria en Radio Cadena Española, para continuar en Radio Nacional de España. En 1987 dá o salto á Radio Galega, e de aí, entra en Onda Cero. Ata 1995, ademais de locutora asume tarefas de produción e dirección. De 1995 a 1998, desenvolve a súa actividade profesional en Radio Televisión Terras de Lemos como directora, e xa no 2000 pasa a formar parte da plantilla de Adivina Producciones.
En 2005 regresa á radio, como directora da emisora Radio Líder en Galicia. Despois entra a formar parte do plantel da Radio Galega e Televisión de Galicia. Ficha entón por Punto Radio, onde dirixiría o programa Protagonistas Galicia con Luis del Olmo. E en 2013, é nomeada Xornalista do Ano polo Foro Reyes Católicos.
Equiocio Ferrol conta neste 2026 como patrocinadores principais con Xunta de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación da Coruña, Gadis e Estrella Galicia, así como colaboradores como Integral Motion, Sogama, ou a Comunidade de montes veciñais en man común Covas–Esmelle.